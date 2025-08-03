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Beşiktaş'ın sağ bekteki yeni hedefi Milan van Ewijk

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sağ bek takviyesi için rotasını İngiltere’ye çevirdi. Siyah-beyazlılar, Championship ekiplerinden Coventry City’nin Hollandalı oyuncusu Milan van Ewijk’i kadrosuna katmak için harekete geçti.

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Beşiktaş'ın sağ bekteki yeni hedefi Milan van Ewijk

Beşiktaş, sağ bek mevkisi için gündemine aldığı isimlerde bir türlü mutlu sona ulaşamayınca transfer listesini güncelledi. Daha önce Kyle Walker-Peters, Osayi-Samuel ve Luis Perez gibi isimlerle ilgilenen Kartal, bu transferlerde beklediği sonucu alamadı. Yönetim, şimdi tüm odağını 24 yaşındaki Hollandalı sağ bek Milan van Ewijk üzerine çevirdi.

Milan van Ewijk (FootballFanCast)Milan van Ewijk (FootballFanCast)

MILAN VAN EWIJK GELMEYE SICAK BAKIYOR
Hollandalı sağ bekin Beşiktaş'ın ilgisine olumlu yaklaştığı öğrenildi. İngiltere Championship'te Coventry City forması giyen genç oyuncunun, kariyerine hedefleri büyük bir kulüpte devam etmek istediği ve Beşiktaş'ın sunduğu projeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Milan van Ewijk (BBC)Milan van Ewijk (BBC)

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ MASADA
Beşiktaş yönetimi, Milan van Ewijk transferi için Coventry City'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. İngiliz kulübünün bu teklife nasıl yanıt vereceği merak konusu olurken, siyah-beyazlıların süreci hızlıca tamamlamak istediği gelen bilgiler arasında.

Milan van Ewijk (VoetbalZone)Milan van Ewijk (VoetbalZone)

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
24 yaşındaki Hollandalı sağ bek, geçtiğimiz sezon Coventry City formasıyla tüm kulvarlarda 51 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 gol atan van Ewijk, 4 de asist yaptı. Hem savunmada hem de hücumda gösterdiği etkili performansla dikkat çeken genç oyuncu, Beşiktaş'ın transferdeki öncelikli hedeflerinden biri haline geldi.

Milan van Ewijk (Getty Images)Milan van Ewijk (Getty Images)

BEŞİKTAŞ TEKNİK HEYETİ ONAY VERDİ
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de Milan van Ewijk transferine onay verdiği belirtiliyor. Solskjaer'in, genç oyuncunun dinamizmi ve oyun disiplinini Beşiktaş savunmasına önemli katkı sağlayacak bir profil olarak gördüğü vurgulanıyor.

Milan van Ewijk (Coventry Podcast)Milan van Ewijk (Coventry Podcast)

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BU HAFTA HIZLANACAK
Beşiktaş yönetiminin, Milan van Ewijk transferinde resmi temasları bu hafta içinde başlatması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, uygun maliyetle kadroya katmak istediği Hollandalı sağ bek için son pazarlıklarını yapacak.

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