Beşiktaş'ın sağ bekteki yeni hedefi Milan van Ewijk

Milan van Ewijk (VoetbalZone)

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

24 yaşındaki Hollandalı sağ bek, geçtiğimiz sezon Coventry City formasıyla tüm kulvarlarda 51 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 gol atan van Ewijk, 4 de asist yaptı. Hem savunmada hem de hücumda gösterdiği etkili performansla dikkat çeken genç oyuncu, Beşiktaş'ın transferdeki öncelikli hedeflerinden biri haline geldi.