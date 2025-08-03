Beşiktaş'ın sağ bekteki yeni hedefi Milan van Ewijk

Beşiktaş, sağ bek mevkisi için gündemine aldığı isimlerde bir türlü mutlu sona ulaşamayınca transfer listesini güncelledi. Daha önce Kyle Walker-Peters, Osayi-Samuel ve Luis Perez gibi isimlerle ilgilenen Kartal, bu transferlerde beklediği sonucu alamadı. Yönetim, şimdi tüm odağını 24 yaşındaki Hollandalı sağ bek Milan van Ewijk üzerine çevirdi.
MILAN VAN EWIJK GELMEYE SICAK BAKIYOR
Hollandalı sağ bekin Beşiktaş'ın ilgisine olumlu yaklaştığı öğrenildi. İngiltere Championship'te Coventry City forması giyen genç oyuncunun, kariyerine hedefleri büyük bir kulüpte devam etmek istediği ve Beşiktaş'ın sunduğu projeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ MASADA
Beşiktaş yönetimi, Milan van Ewijk transferi için Coventry City'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. İngiliz kulübünün bu teklife nasıl yanıt vereceği merak konusu olurken, siyah-beyazlıların süreci hızlıca tamamlamak istediği gelen bilgiler arasında.