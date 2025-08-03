PODCAST CANLI YAYIN

Feyenoord-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? 🟡🔵Feyenoord-Fenerbahçe maçı canlı yayın ve kadro bilgileri

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, zorlu Feyenoord deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertliler İstanbul’da başladıkları kamp çalışmalarını Portekiz’de tamamlayarak son hazırlık maçında Lazio’yu 1-0 mağlup etti.

Giriş Tarihi:
Feyenoord-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? 🟡🔵Feyenoord-Fenerbahçe maçı canlı yayın ve kadro bilgileri

Şimdi ise gözler Hollanda'daki kritik karşılaşmaya çevrildi. Futbolseverler maçın saatini, yayın kanalını ve Fenerbahçe'nin kamp kadrosunu merak ediyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🌙 Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Feyenoord arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk karşılaşması 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak. Karşılaşma, Hollanda'nın De Kuip Stadyumu'nda oynanacak.

Maçın yayını ise sadece S Sport Plus ekranlarından izlenebilecek. Maç şifresiz yayınlanmayacak.

Fenerbahçe kamp kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe'nin Feyenoord deplasmanı için belirlediği kamp kadrosu şu şekilde:

Kaleciler:

  • İrfan Can Eğribayat

  • Tarık Çetin

  • Dominik Livakovic

Defans:

  • Çağlar Söyüncü

  • Alexander Djiku

  • Yiğit Efe Demir

  • Mert Müldür

  • Jayden Oosterwolde

  • Nelson Semedo

  • Milan Skriniar

  • Yusuf

  • Archie Brown

Orta saha:

  • İsmail Yüksek

  • Fred

  • İrfan Can Kahveci

  • Levent Mercan

  • Bartuğ Elmaz

  • Sofyan Amrabat

  • Sebastian Szymanski

Forvet:

  • Oğuz Aydın

  • Jhon Duran

  • Anderson Talisca

  • Youssef En-Nesyri

  • Cenk Tosun

Kadroda olmayan isimler:

Fenerbahçe'de sakatlık ve teknik kararlar nedeniyle bazı oyuncular kamp kadrosunda yer almadı:

  • Diego Carlos

  • Rodrigo Becao

  • Omar Fayed

  • Ognjen Mimovic

  • Miha Zajc

  • Lincoln Henrique

  • Mert Hakan Yandaş

  • Cengiz Ünder

  • Burak Kapacak

  • Emre Mor

Avantajlı skor hedefi!

Fenerbahçe, Hollanda futbolunun güçlü ekiplerinden biri olan Feyenoord karşısında ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki takım, özellikle son Lazio galibiyetiyle moral buldu.

Rövanş maçı ne zaman?

Fenerbahçe, bu eşleşmenin rövanşını 12 Ağustos 2025 Salı akşamı saat 20:00'de Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynayacak. Rövanşta da üstünlük sağlayan taraf, adını Şampiyonlar Ligi play-off turuna yazdıracak.

Fenerbahçeden Alejandro Garnacho için görüşmeFenerbahçeden Alejandro Garnacho için görüşme
Fenerbahçe'den Alejandro Garnacho için görüşme
Fenerbahçeden Arial font kararıFenerbahçeden Arial font kararı
Fenerbahçe'den Arial font kararı
Fenerbahçede Evann Guessand için transfer ihtimaliFenerbahçede Evann Guessand için transfer ihtimali
Fenerbahçe'de Evann Guessand için transfer ihtimali
Fenerbahçeye İsmail Yüksekten iyi haberFenerbahçeye İsmail Yüksekten iyi haber
Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek'ten iyi haber

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TSK'nın komuta kademesi şekilleniyor! Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak: Hangi kararlar alınacak?
İzmir'de 28 Şubat kafası! Tesettürlü kadınlara “AK Parti Kadın Kolları’ndan mısınız?” sözleriyle sataştı | Sert tepki gecikmedi
Başörtüsü zulümden kurtuluyor! "İçki haram değil" diyen Berrin Sönmez hutbeyi bahane edip "Açılıyorum" dedi: Medyascope'ta 'CIA'sal provokasyon
Emekliye %16,67 zam etkili promosyon avantajı: 16.880-19.900 TL üstü maaş alana 28.500 TL ilave kazanç! Ziraat, TEB...
Fenerbahçe'den Alejandro Garnacho için görüşme
İran istihbaratı İsrail askerlerini ifşaladı! Tahran’ı vuran pilotların isimleri, yüzleri paylaşıldı
Abdi ne diyor YPG ne yapıyor? "Entegrasyon" sürecine "Münbiç" sabotajı | Ankara sahayı yakın takipte
Dünyanın en gizli devletinde 15 gün tatil! Kim Jong Un tatil köyü açtı sadece Rus turistler girebildi
Trump’tan Beyaz Sarat Sekreteri Leavitt’e alışılmadık övgü: “O gözler, o dudaklar…”
Beşiktaş duyurdu! Semih Kılıçsoy Cagliari'ye transfer oldu
Meteoroloji'den 30 ile yağmur alarmı! Sağanakla gelen serinlik kısa sürecek: Ağustosta boğucu hava dalgası geliyor, tarih verildi
Ben Gvir yüzlerce İsrailli yerleşimci ile Mescid-i Aksa’yı bastı! Netanyahu onayıyla yasadışı ayin
Washington-Moskova hattında nükleer kriz! Trump denizaltıları yolladı | İşte Amerikan filosundaki denizaltılar
ABD basınından Trump iddiası! Gazze’ye 60 milyon dolar gönderdi mi?
Gazze'ye giren yardımlar yağmalandı! Hamas'ın elindeki İsrailli rehine İsrail yüzünden iskelete döndü: Netanyahu'yu "şoke eden" görüntü
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin LGS iddialarına son noktayı koydu: Sınavın iptali söz konusu değil
Evde çalışana emeklilik imkanı | Kimler faydalanacak? Nasıl hesaplanıyor?
Rıza Akpolat'ın rüşvet defteri! Ekremci fondaşlara milyonlarca TL para akışı: Nevşin Mengü, Altan Sancar, İsmail Küçükkaya...
Galatasaray'dan iki yıldız transferi daha! Aslan dünyaya kafa tutacak
600 bin işçiyi ilgilendiriyor! Kamuda zam için imzalar atıldı