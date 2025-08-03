Feyenoord-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? 🟡🔵Feyenoord-Fenerbahçe maçı canlı yayın ve kadro bilgileri

Şimdi ise gözler Hollanda'daki kritik karşılaşmaya çevrildi. Futbolseverler maçın saatini, yayın kanalını ve Fenerbahçe'nin kamp kadrosunu merak ediyor.
🌙 Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe ile Feyenoord arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk karşılaşması 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak. Karşılaşma, Hollanda'nın De Kuip Stadyumu'nda oynanacak.
Maçın yayını ise sadece S Sport Plus ekranlarından izlenebilecek. Maç şifresiz yayınlanmayacak.
Fenerbahçe kamp kadrosu belli oldu!
Fenerbahçe'nin Feyenoord deplasmanı için belirlediği kamp kadrosu şu şekilde:
Kaleciler:
-
İrfan Can Eğribayat
-
Tarık Çetin
-
Dominik Livakovic
Defans:
-
Çağlar Söyüncü
-
Alexander Djiku
-
Yiğit Efe Demir
-
Mert Müldür
-
Jayden Oosterwolde
-
Nelson Semedo
-
Milan Skriniar
-
Yusuf
-
Archie Brown
Orta saha:
-
İsmail Yüksek
-
Fred
-
İrfan Can Kahveci
-
Levent Mercan
-
Bartuğ Elmaz
-
Sofyan Amrabat
-
Sebastian Szymanski
Forvet:
-
Oğuz Aydın
-
Jhon Duran
-
Anderson Talisca
-
Youssef En-Nesyri
-
Cenk Tosun