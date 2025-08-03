Fenerbahçe'den Alejandro Garnacho için görüşme

Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Garnacho'nun temsilcisi Carlos Cambeiro ile masaya oturdu. Sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki yıldız oyuncuya çubuklu formayı giydirmek için tüm mali imkanlarını zorluyor.
MOURINHO'DAN İKNA HAMLESİ
Teknik direktör Jose Mourinho'nun da bu transfer sürecinde devreye girmesi bekleniyor. Portekizli teknik adam, Garnacho'yu doğrudan arayarak projeyi anlatacak ve onu Fenerbahçe'ye gelmeye ikna etmeye çalışacak. Mourinho'nun, Garnacho'yu tam anlamıyla "aradığı kanat oyuncusu profiline" uygun gördüğü ifade ediliyor.
GARNACHO FENERBAHÇE'YE SICAK
İngiliz basınında yer alan iddialara göre Garnacho, Fenerbahçe'nin ilgisine sıcak bakıyor. Sarı-lacivertliler, bu transferi satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle sonuçlandırmak istiyor. Fenerbahçe'nin Garnacho için teklif paketini hazırladığı ve Manchester United ile resmi görüşmelere başlamaya hazırlandığı belirtiliyor.