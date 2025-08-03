Fenerbahçe'den Alejandro Garnacho için görüşme

Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Garnacho'nun temsilcisi Carlos Cambeiro ile masaya oturdu. Sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki yıldız oyuncuya çubuklu formayı giydirmek için tüm mali imkanlarını zorluyor.

Alejandro Garnacho (Takvim Foto Arşiv) MOURINHO'DAN İKNA HAMLESİ

Teknik direktör Jose Mourinho'nun da bu transfer sürecinde devreye girmesi bekleniyor. Portekizli teknik adam, Garnacho'yu doğrudan arayarak projeyi anlatacak ve onu Fenerbahçe'ye gelmeye ikna etmeye çalışacak. Mourinho'nun, Garnacho'yu tam anlamıyla "aradığı kanat oyuncusu profiline" uygun gördüğü ifade ediliyor.