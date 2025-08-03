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Fenerbahçe'den Alejandro Garnacho için görüşme

Yeni sezon öncesi transferde iddialı adımlar atan Fenerbahçe, Milan Skriniar ve Nelson Semedo’nun ardından kanat hattını güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertliler, Manchester United’ın Arjantinli genç yıldızı Alejandro Garnacho için önemli ilerleme kaydetti.

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Fenerbahçe'den Alejandro Garnacho için görüşme

Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Garnacho'nun temsilcisi Carlos Cambeiro ile masaya oturdu. Sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki yıldız oyuncuya çubuklu formayı giydirmek için tüm mali imkanlarını zorluyor.

Alejandro Garnacho (Takvim Foto Arşiv)Alejandro Garnacho (Takvim Foto Arşiv)

MOURINHO'DAN İKNA HAMLESİ
Teknik direktör Jose Mourinho'nun da bu transfer sürecinde devreye girmesi bekleniyor. Portekizli teknik adam, Garnacho'yu doğrudan arayarak projeyi anlatacak ve onu Fenerbahçe'ye gelmeye ikna etmeye çalışacak. Mourinho'nun, Garnacho'yu tam anlamıyla "aradığı kanat oyuncusu profiline" uygun gördüğü ifade ediliyor.

Alejandro Garnacho (Takvim Foto Arşiv)Alejandro Garnacho (Takvim Foto Arşiv)

GARNACHO FENERBAHÇE'YE SICAK
İngiliz basınında yer alan iddialara göre Garnacho, Fenerbahçe'nin ilgisine sıcak bakıyor. Sarı-lacivertliler, bu transferi satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle sonuçlandırmak istiyor. Fenerbahçe'nin Garnacho için teklif paketini hazırladığı ve Manchester United ile resmi görüşmelere başlamaya hazırlandığı belirtiliyor.

Alejandro Garnacho (Takvim Foto Arşiv)Alejandro Garnacho (Takvim Foto Arşiv)

21 KEZ TABELAYI DEĞİŞTİRDİ
Geride kalan sezonda Manchester United formasıyla 58 maça çıkan Alejandro Garnacho, 11 gol ve 10 asistlik performansıyla dikkat çekti. Genç yıldız, hızlı oyun stili ve bitiriciliğiyle Fenerbahçe'nin kanat hattına büyük katkı sağlaması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de Evann Guessand için transfer ihtimali

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Fenerbahçe'den Alejandro Garnacho için görüşme
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