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Fenerbahçe'den Arial font kararı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) forma setlerindeki isim ve numara yazılarında "Arial" fontu kullanma zorunluluğunu kaldırmasının ardından, Fenerbahçe Kulübü'nden konuya ilişkin resmi açıklama geldi. Sarı-lacivertliler, 2025-2026 sezonu için hazırlanan formaların fontlarında değişikliğe gidilmeyeceğini duyurdu.

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Fenerbahçe'den Arial font kararı

Kulübün resmi ürün mağazası Fenerium üzerinden yapılan açıklamada, TFF'nin aldığı kararın kulüplere serbestlik tanıdığı belirtilirken, Fenerbahçe'nin yeni sezon forma tasarım ve üretim sürecini çok daha önce tamamladığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, 2025–2026 sezonuna yönelik forma tasarımlarını ve üretimini, üzerindeki isim ve numara yazı karakterlerini içeren baskı malzemeleriyle birlikte, bu tarihten çok daha önce tamamlamıştır. Söz konusu karar, tasarım ve üretim süreci tamamlandıktan sonra alındığından, uygulamaya yönelik bir değişiklik yapılması maalesef mümkün olmamaktadır."

TARAFTAR TALEPLERİ GELECEK SEZONLAR İÇİN DEĞERLENDİRİLECEK
Fenerium'un açıklamasında taraftarların görüş ve taleplerinin dikkatle takip edildiği vurgulandı. Bu geri bildirimlerin ilerleyen sezonlardaki forma tasarımlarında dikkate alınacağı belirtildi:

"Taraftarlarımızın bu konudaki görüş ve talepleri kulübümüz tarafından dikkatle takip edilmekte olup, geri bildirimler sonraki sezon formalarımıza yansıtmak üzere değerlendirilmektedir."

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