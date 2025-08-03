Fransız basını ve Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Fildişili golcü, kulübü Nice'in Suudi Arabistan ekibi NEOM SC ile yaptığı anlaşmayı reddetti.

Evann Guessand (Takvim Foto Arşiv) NEOM SC TRANSFERİNİ GERİ ÇEVİRDİ

24 yaşındaki Evan Guessand, Nice'in Suudi Arabistan'dan gelen 25 milyon Euro'luk teklifini kabul etmesine rağmen, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini belirterek transferi veto etti. Premier Lig hedefi olan genç golcünün İngiltere'den istediği ilgiyi şu ana kadar göremediği ifade ediliyor.