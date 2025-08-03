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Fenerbahçe'de Evann Guessand için transfer ihtimali

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk hedefiyle yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, transfer gündemine daha önce aldığı Evann Guessand ile ilgili önemli bir gelişmeyle yeniden harekete geçebilir.

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Fenerbahçe'de Evann Guessand için transfer ihtimali

Fransız basını ve Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Fildişili golcü, kulübü Nice'in Suudi Arabistan ekibi NEOM SC ile yaptığı anlaşmayı reddetti.

Evann Guessand (Takvim Foto Arşiv)Evann Guessand (Takvim Foto Arşiv)

NEOM SC TRANSFERİNİ GERİ ÇEVİRDİ
24 yaşındaki Evan Guessand, Nice'in Suudi Arabistan'dan gelen 25 milyon Euro'luk teklifini kabul etmesine rağmen, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini belirterek transferi veto etti. Premier Lig hedefi olan genç golcünün İngiltere'den istediği ilgiyi şu ana kadar göremediği ifade ediliyor.

Evann Guessand (Takvim Foto Arşiv)Evann Guessand (Takvim Foto Arşiv)

FENERBAHÇE TEKRAR DEVREDE
Guessand'ın bu kararı sonrası Fenerbahçe'nin transfer listesine yeniden girdiği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun onayı doğrultusunda forvet rotasyonunu güçlendirmek için oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Guessand, Fenerbahçe'nin geçen yıl da radarına girmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Evann Guessand (Takvim Foto Arşiv)Evann Guessand (Takvim Foto Arşiv)

23 GOLDE ADI VAR
Guessand, geçtiğimiz sezon Nice formasıyla 42 resmi maçta 13 gol ve 10 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. 1.85 boyundaki güçlü forvet, hem bitiriciliği hem de takım oyununa katkısıyla beğeni topladı.

Evann Guessand (Takvim Foto Arşiv)Evann Guessand (Takvim Foto Arşiv)

HAYALİ UĞRUNA BEKLEMEDE
Premier Lig'de oynamayı çok isteyen Guessand'ın şu ana kadar İngiltere'den somut bir teklif almaması, Fenerbahçe'nin elini güçlendirdi. Ancak sarı-lacivertliler, transferde temkinli adımlar atıyor. Kulüp, oyuncunun son kararına göre hareket edecek.

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