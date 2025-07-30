Ole Gunnar Solskjaer'den Shakhtar maçı öncesi Gedson Fernandes sözleri

Ole Gunnar Solskjaer, birinci golü atmanın hayat memat meselesi olduğunu söyleyerek, "Shakhtar'ı analiz ettik. İki gol bulmak zorundayız. Kendimizi bu maçta daha iyi yansıtmalıyız. İyi çalıştık. İlk yarısı bitti maçın, ikinci yarı oynanacak. Birinci golü atmak çok önemli, hayat memat meselesi." dedi

"GEDSON'UN YERİNE BİRİNİ GETİRİRİZ"

Gedson'un ayrılığı hakkında fikirlerini açıklayan Solskjaer şöyle konuştu;

"Gedson ayrılırken çok duygusaldı, bu benim sürekli hatırlayacağım bir şeydi. Gideceğini bilmesine rağmen geçen hafta çok iyiydi. Kartal geçen hafta sonradan oyuna girdi, Joao Mario var, Gedson'dan farklı tipte oyuncular var. Yerine başka bir oyuncu getireceğimizi düşünüyorum. Başkanımız bu anlamda çok istekli. Orkun ve Tammy gibi üst düzey oyuncuları aldık, daha iyi bir takım kurmak için üst düzey oyuncular arıyoruz."

"ORKUN'UN UFAK BİR SAKATLIĞI VAR"



Orkun Kökçü'nün durumu hakkında konuşan Norveçli çalıştırıcı, "Orkun Kökçü'nün ufak bir sakatlığı var. Yüzde yüz hazır değildi. Zaten Dünya Kulüpler Kupası'ndan geç geldi. Ancak onun burada olmasını istedik çünkü önemli bir oyuncu. Bugün takımla idman yapabileceğinden de emin değilim. Yarınki maç için de yüzde yüz olmadığını söyleyebilirim. 11 ayı düşünmek zorundayız. Eğer çok riskliyse Orkun'un oynaması ona göre aksiyon alacağız." ifadelerini belirtti.

"KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

Kazanmak zorunda olduklarını belirten Uduokhai, "Öncelikle çok önemli bir maç. İlk maçtan sonra yaptıklarımızı analiz ettik. Kendi aramızda konuştuk. Yarınki maç için sabırsızım ve kazanmak zorundayız." dedi.

"HER ŞEY MATEMATİK İLE ALAKALI"

Her şeyin matematikle ile ilgili olduğunu ifade eden Uduokhai, "Her şey matematik ile alakalı. Skoru eşitlemek için iki gole ihtiyacımız var. Yarın daha iyi olup, kazanmak zorundayız." sözlerini kullandı.

"ISLIKLANMAK İYİ BİR ŞEY DEĞİL"

Deneyimli stoper, ıslıklanma konusuna değinerek, "Hiçbir oyuncu için ıslıklanmak iyi bir şey değil. Bizim görevimiz taraftarın tepkisini iyi yöne çekmek. Taraftarlarımız iyi futbolu hak ediyor. Bunu yapmak zorundayız. Yarından itibaren başlayacağız. İnanıyorum." ifadelerini kullandı.