Beşiktaş'tan Thomas Partey yalanlaması

Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, kamuoyunda sıkça birçok futbolcunun ismi gündeme geliyor. Kulüpten yapılan açıklamada, Thomas Partey iddiaları yalanlandı.

Siyah beyazlıların açıklaması şu şekilde:



"Profesyonel futbolcu Thomas Partey'in transferi için girişimde bulunduğumuz iddiasıyla yazılı ve görsel basında yer alan haberler tamamen asılsızdır.



Söz konusu futbolcu transfer gündemimizde yer almamaktadır.



Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."