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Abbosbek Fayzullaev resmen Başakşehir'de

Süper Lig takımlarından Başakşehir FK, Rus ekibi CSKA Moskova'da oynayan Özbek orta saha oyuncusu Abbosbek Fayzullaev'i kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

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Abbosbek Fayzullaev resmen Başakşehir'de

Başakşehir kulübünün resmi açıklamasında, Abbosbek Fayzullaev ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kulüp tarafından yapılan duyuruda, "Kulübümüz, son olarak CSKA Moskova formasını giyen Özbekistan Milli Takımı futbolcusu Abbosbek Fayzullaev ile 5 yıllığına anlaşmıştır. Fayzullaev'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ABBOSBEK FAYZULLAEV'İN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

21 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Rusya'da lig ve kupa mücadelelerinde toplamda 39 maçta görev yaptı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 3 kez fileleri havalandırırken, takım arkadaşlarına da 8 gol pası verdi. Fayzullaev, sahada kaldığı 2 bin 406 dakikayla istikrarlı bir grafik çizdi.

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