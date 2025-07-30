Beşiktaş'ın yıldızı Tammy Abraham'ın evi soyuldu

İngiliz futbolcu, olayın aydınlatılması için takipçilerinden ve çevresinden yardım talep etti. Hırsızlıkla ilgili detaylı incelemenin İngiliz emniyet birimleri tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.

AİLESİNİN DURUMU İYİ

Beşiktaş taraftarının büyük beklentiyle kadroya katılmasını kutladığı Tammy Abraham, yaşadığı bu üzücü olayda en azından ailesinin zarar görmemesinin tek teselli olduğunu belirtti.

"BİR GRUP AŞAĞILIK İNSAN EVİMİ SOYDU"

Abraham, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bir grup aşağılık insan birkaç gün önce evimi soymak için geldi ve bazı değerli eşyaları aldı. Tanrıya şükür ailem tamamen iyi. Eğer herhangi bir bilginiz varsa ya da bir şey duydunuzsa lütfen bana bildirin. Yakında ne olduğunu öğreneceğim."