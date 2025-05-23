Ertuğrul Doğan’dan borç müjdesi! Haziran ayı hedefini duyurdu

Ertuğrul Doğan (AA)
BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Doğan, "Ciddi gelir hedeflediğimiz bu hamlelerle; Trabzonspor'un ekonomik egemenliğini güçlendirmeyi ve yıl sonuna kadar bu süreci tamamlamayı hedefliyoruz. Bu mücadelede yanımızda sonuna kadar duran başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, devletin ilgili kurumlarına ve tüm siyasi paydaşlara teşekkürü bir borç biliyorum" sözlerini sarf etti.
Ertuğrul Doğan (AA)
FATİH TEKKE'YE ÖVGÜ
Başkan Doğan, bordo-mavililerde Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğe gelişiyle oyun modelinde niteliksel bir dönüşüm gözlemlendiğini dile getirerek, şunları söyledi:
"Futbol A Takımımız adına dalgalı geçen sezonun son düzlüğünde özellikle Fatih Tekke'nin gelişiyle birlikte oyun modelimizde niteliksel bir dönüşüm gözlemlenmiştir. Hücum çeşitliliği artmış, takım savunması koordinasyonu gelişmiş, topa sahip olma süresi yükselmiştir. Bu teknik dönüşüm bizi Türkiye Kupası'nda finale taşımış, lig sıralamasında da yukarıya doğru ivmelendirmiştir. Bu başarıların her biri sizin desteğinizle büyüdü. Futbol A Takımımız sahada, basketbol takımımız parkede, U19 takımımız Avrupa'da yürürken bu hikâyeye tribünlerden, meydanlardan, ekran başından ve kalbinizle eşlik ettiniz. Ve bu destek olmasaydı tüm organizasyon eksik kalırdı. Önümüzde uzun bir yol var. Bu yol; vizyonla çiziliyor, taşları bilimle ve akılla döşeniyor. Trabzonspor hem geçmişinin mirasıyla hem de çağın gereklilikleriyle yolunda emin adımlarla ilerliyor"
Ertuğrul Doğan (AA)
ULUSLAR ARASI YARIŞ VURGUSU
Futbolun artık bir endüstri olduğunu dile getiren Doğan, "Futbol artık bir endüstri. Saha içi performansın yanında kurumsal akılla, bilimsel altyapıyla ve sürdürülebilir insan kaynağı modeliyle başarıya ulaşan çok katmanlı bir sistem. Trabzonspor olarak biz de bu sistemin gerekliliklerini artık kavramış, uygulamaya koymuş ve sonuçlarını almaya başlamış bir kulübüz. Bakınız, UEFA Gençlik Ligi'nde final oynayan U19 takımımız yalnızca sportif bir başarıya imza atmadı. Aynı zamanda kulübümüzün altyapı stratejisinin doğru kurulduğunu, profesyonel ölçekte yönetildiğini ve uluslararası ölçütlerle yarıştığını da kanıtladı" şeklinde konuştu.