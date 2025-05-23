Ertuğrul Doğan’dan borç müjdesi! Haziran ayı hedefini duyurdu

Doğan, bu adımın sadece rakamsal bir düzeltme olmadığını belirterek, "Bugün bir başka tarihsel adımın eşiğindeyiz. SPK nezdinde yürüttüğümüz sermaye artırım süreciyle yaklaşık 3,2 milyar TL'lik kaynak oluşturmayı hedefliyoruz. Bu adım sayesinde Trabzonspor 'un borcu, Haziran başı itibarıyla 2 milyar TL seviyesine gerileyecek. Bu tablo rakamsal bir düzeltme olmayacaktır; geleceğe duyulan iradenin de ifadesini bize gösterecektir" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor 'un geleceğinin, akılcı finansal yönetim ve kurumsal vizyonla şekilleneceğini vurgulayan Doğan, "Yıllık ortalama 30-35 milyon avro gelirle, 95-100 milyon avro arası giderin karşı karşıya gelmesi, uzun vadede her kulübü yorar. Göreve geldiğimizde ilk hedefimiz bu kronik yapıyı dönüştürmekti. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkış kararı bu kararlılığın ilk somut adımıydı. Ve bunu başaran ilk kulüp olduk" diye konuştu.

Ertuğrul Doğan (AA)

"178 DÖNÜMLÜK ARAZİNİN TAHSİSİ TAMAMLANDI"

Bir başka tarihsel adımın eşiğinde olduklarını söyleyen Doğan, "SPK nezdinde yürüttüğümüz sermaye artırım süreciyle yaklaşık 3,2 milyar TL'lik kaynak oluşturmayı hedefliyoruz. Bu adım sayesinde Trabzonspor'un borcu, Haziran başı itibarıyla 2 milyar TL seviyesine gerileyecek. Bu tablo rakamsal bir düzeltme olmayacaktır; geleceğe duyulan iradenin de ifadesini bize gösterecektir" diye konuştu.

Üretken ve kendi ayakları üzerinde duran bir yapı oluşturmak için de önemli yatırımları hayata geçirdiklerine vurgu yapan Başkan Doğan, "Aynı zamanda üretken ve kendi ayakları üzerinde duran bir yapı oluşturmak için de önemli yatırımları hayata geçiriyoruz. Kartal'daki araziyi 30 yıllığına kulübümüze kazandırdık. Emlak Konut ile protokol imzaladık. Papara Park'ın karşısındaki 178 dönümlük arazinin tahsisi tamamlandı. Stadımızın altındaki ticari alanlar ve yanındaki 105 dönüm ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne ait kalan 50 dönüm artık kulübümüzün mülkiyetinde" dedi.