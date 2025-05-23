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Menajerinden Milan Skriniar açıklaması! Tarih verdi

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar’ın geleceği hakkında menajeri Roberto Sistici önemli açıklamalarda bulundu. Slovak basınına konuşan Sistici, yıldız savunmacının transfer süreci ve sarı-lacivertli kulüpteki performansını değerlendirdi.

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Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 17:09 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 17:09
Menajerinden Milan Skriniar açıklaması! Tarih verdi

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Transfer sürecine dair konuşan Sistici, Skriniar'a birçok kulüpten teklif geldiğini belirterek; "Ocak ayında birçok teklif arasından Fenerbahçe'yi tercih ettik. Bizi harika insanlarla dolu harika bir kulübe taşıyan cesur ama iyi düşünülmüş bir karar aldık." ifadelerini kullandı.

Milan Skriniar (AA)Milan Skriniar (AA)

GELECEK PLANLARI SEZON SONUNA KALDI

Skriniar'ın Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Sistici, net kararların sezon sonunda verileceğini dile getirerek; "Sezon henüz bitmedi. Dolayısıyla tam bir değerlendirme yapmak şu an doğru olmaz. Sezon tamamlandıktan sonra gerekli değerlendirmeleri yapacağız. Ancak hem kulübün hem de teknik direktörün, Milan'ın son aylardaki performansından ve kişiliğinden memnun olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Milan Skriniar (AA)Milan Skriniar (AA)

"BEKLENEN BAŞARI GELMEDİ, ÜZGÜNÜZ"

Fenerbahçe'nin sezon genelindeki performansına da değinen Sistici, beklentilerin karşılanamamasının üzüntü verici olduğunu vurgulayarak. "Elbette kulübün ve taraftarların beklediği sonuçların alınamaması bizi de üzüyor" dedi.

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