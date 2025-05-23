Menajerinden Milan Skriniar açıklaması! Tarih verdi

Transfer sürecine dair konuşan Sistici, Skriniar'a birçok kulüpten teklif geldiğini belirterek; "Ocak ayında birçok teklif arasından Fenerbahçe'yi tercih ettik. Bizi harika insanlarla dolu harika bir kulübe taşıyan cesur ama iyi düşünülmüş bir karar aldık." ifadelerini kullandı.

Milan Skriniar (AA)

GELECEK PLANLARI SEZON SONUNA KALDI

Skriniar'ın Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Sistici, net kararların sezon sonunda verileceğini dile getirerek; "Sezon henüz bitmedi. Dolayısıyla tam bir değerlendirme yapmak şu an doğru olmaz. Sezon tamamlandıktan sonra gerekli değerlendirmeleri yapacağız. Ancak hem kulübün hem de teknik direktörün, Milan'ın son aylardaki performansından ve kişiliğinden memnun olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.