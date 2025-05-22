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Galatasaray'ın kapısını çaldılar! Transfer için flaş öneri

Süper Lig'de üst üste üçüncü kez şampiyon olarak 5. yıldızı armasına ekleyen Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde başarı hedeflerken, kadro planlaması doğrultusunda forvet hattı için alternatifler değerlendiriliyor. Bu kapsamda bir dönem daha önce de gündeme gelen bir isim yeniden öne çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 19:05 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 19:10
Galatasaray’ın kapısını çaldılar! Transfer için flaş öneri

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2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayan ve beşinci yıldızı göğsüne takan Galatasaray, transferde de hareketli günler yaşıyor.

Elye Wahi (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Elye Wahi (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

FRANKFURT DÜŞÜNMÜYOR

Fransa kaynaklı Jeunesfooteux'un haberine göre, Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, 22 yaşındaki forvet oyuncusu Elye Wahi'yi kadrosunda düşünmüyor ve futbolcuyu Rennes ile Galatasaray'a önerdi. Alman kulübü, Ocak 2024'te 26 milyon Euro bonservis bedeliyle Marsilya'dan kadrosuna kattığı Wahi'den beklediği katkıyı alamadı.

Elye Wahi (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Elye Wahi (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

GALATASARAY İLE ANILIYOR

Frankfurt'un 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç golcüyü ilk olarak Rennes'e önerdiği ancak Fransız ekibinden olumsuz yanıt aldığı belirtildi. Bunun üzerine oyuncunun adı yeniden Galatasaray ile anılmaya başladı.

Elye Wahi (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Elye Wahi (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

KARİYERİNE FARKLI BİR ADRESTE DEVAM EDEBİLİR

Wahi, Eintracht Frankfurt formasıyla bu sezon yalnızca 8 maçta forma giyebildi. Genç oyuncu, bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı sağlayamadı. Performans düşüklüğü nedeniyle teknik ekibin planlarında yer bulamayan Wahi'nin kariyerine yeni bir rotada devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Elye Wahi (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Elye Wahi (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

YÖNETİM GÜNDEMİNE ALABİLİR

Galatasaray cephesi ise forvet hattında genç, potansiyelli ve Avrupa deneyimi olan isimlere yönelmiş durumda. Elye Wahi transferi konusunda henüz resmi bir gelişme yaşanmazken, sarı-kırmızılı yönetimin yaz transfer döneminde bu teklifi masaya yatırması bekleniyor.

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