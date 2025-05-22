Galatasaray’ın kapısını çaldılar! Transfer için flaş öneri

2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayan ve beşinci yıldızı göğsüne takan Galatasaray, transferde de hareketli günler yaşıyor.
2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayan ve beşinci yıldızı göğsüne takan Galatasaray, transferde de hareketli günler yaşıyor.
FRANKFURT DÜŞÜNMÜYOR
Fransa kaynaklı Jeunesfooteux'un haberine göre, Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, 22 yaşındaki forvet oyuncusu Elye Wahi'yi kadrosunda düşünmüyor ve futbolcuyu Rennes ile Galatasaray'a önerdi. Alman kulübü, Ocak 2024'te 26 milyon Euro bonservis bedeliyle Marsilya'dan kadrosuna kattığı Wahi'den beklediği katkıyı alamadı.
GALATASARAY İLE ANILIYOR
Frankfurt'un 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç golcüyü ilk olarak Rennes'e önerdiği ancak Fransız ekibinden olumsuz yanıt aldığı belirtildi. Bunun üzerine oyuncunun adı yeniden Galatasaray ile anılmaya başladı.
KARİYERİNE FARKLI BİR ADRESTE DEVAM EDEBİLİR
Wahi, Eintracht Frankfurt formasıyla bu sezon yalnızca 8 maçta forma giyebildi. Genç oyuncu, bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı sağlayamadı. Performans düşüklüğü nedeniyle teknik ekibin planlarında yer bulamayan Wahi'nin kariyerine yeni bir rotada devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
YÖNETİM GÜNDEMİNE ALABİLİR
Galatasaray cephesi ise forvet hattında genç, potansiyelli ve Avrupa deneyimi olan isimlere yönelmiş durumda. Elye Wahi transferi konusunda henüz resmi bir gelişme yaşanmazken, sarı-kırmızılı yönetimin yaz transfer döneminde bu teklifi masaya yatırması bekleniyor.