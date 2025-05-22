Galatasaray’ın kapısını çaldılar! Transfer için flaş öneri

Wahi, Eintracht Frankfurt formasıyla bu sezon yalnızca 8 maçta forma giyebildi. Genç oyuncu, bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı sağlayamadı. Performans düşüklüğü nedeniyle teknik ekibin planlarında yer bulamayan Wahi'nin kariyerine yeni bir rotada devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Elye Wahi (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

YÖNETİM GÜNDEMİNE ALABİLİR

Galatasaray cephesi ise forvet hattında genç, potansiyelli ve Avrupa deneyimi olan isimlere yönelmiş durumda. Elye Wahi transferi konusunda henüz resmi bir gelişme yaşanmazken, sarı-kırmızılı yönetimin yaz transfer döneminde bu teklifi masaya yatırması bekleniyor.