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Galatasaray'da 14 milyon euroluk kayıp! Karar Okan Buruk'un

Galatasaray’ın Şubat 2023’te 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Roma’dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, yüksek beklentilerle başlayan kariyerinde ciddi bir düşüş yaşıyor. 25 yaşındaki İtalyan oyuncu, sarı-kırmızılı forma altında sadece yarım sezon geçirdikten sonra kariyerine Avrupa’da devam etmek istedi. Ancak o günden bu yana hem performansı hem de piyasa değeri hızla düşüşe geçti. İstanbul'a dönecek olan yıldız futbolcu ile ilgili olarak kararı Okan Buruk verecek.

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Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 17:30 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 17:30
Galatasaray’da 14 milyon euroluk kayıp! Karar Okan Buruk’un

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Zaniolo, Galatasaray'daki kısa kariyerinde en çok 4 Haziran 2023'te Fenerbahçe'ye karşı 3-0 kazanılan derbide attığı 2 golle hafızalarda kaldı. Ancak sonrasında ayrılık süreci başladı ve futbolcu önce Premier Lig ekibi Aston Villa'ya, ardından İtalya'da Atalanta ve son olarak Fiorentina'ya kiralandı.

Nicolo Zaniolo (EPA)Nicolo Zaniolo (EPA)

14 MİLYON EURO DEĞER KAYBI

Transfermarkt verilerine göre, Roma döneminde 55 milyon euro ile zirve yapan piyasa değeri, Galatasaray'a transfer olduğunda 30 milyon euro olarak ölçüldü. Ancak bu değer, geçtiğimiz 1,5 sezonda sürekli düşerek Aralık 2024 itibariyle 16 milyon euro seviyesine kadar geriledi. Bu süreçte Zaniolo'nun yaşadığı toplam değer kaybı 14 milyon euroyu buldu.

Nicolo Zaniolo (EPA)Nicolo Zaniolo (EPA)

OPSİYONU DEVREYE GİRMEDİ

Galatasaray, oyuncuyu önce Aston Villa'ya 5 milyon euroya, ardından Atalanta ve Fiorentina'ya sırasıyla 6,4 milyon euro ve 15,5 milyon euro opsiyonla kiraladı. Fiorentina'da geçirdiği dönemde 13 resmi maçta görev aldı, ancak gol ya da asist katkısı sağlayamadı. İtalya Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde toplam 462 dakika süre alan futbolcu, son iki maçta kırmızı kart cezası nedeniyle takımını yalnız bıraktı.

Kiralık sözleşmesindeki zorunlu satın alma opsiyonu ise maçların %60'ında oynaması şartına bağlıydı. Bu kriteri yerine getiremediği için Fiorentina'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı bildirildi.

Nicolo Zaniolo (AP)Nicolo Zaniolo (AP)

KARAR OKAN BURUK'TA

İtalyan basınına göre, Fiorentina oyuncuyla yola devam etmeyecek. Zaniolo'nun 30 Haziran'da sona erecek kiralık sözleşmesinin ardından Galatasaray'a dönmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekipte nasıl bir yol izleneceği konusunda son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

Sarı kırmızılılar, büyük bir yatırım yapılan Zaniolo'nun yaşadığı değer kaybı ve katkı eksikliği nedeniyle ciddi bir değerlendirme sürecine girecek. Oyuncunun geleceği, Buruk'un kararı doğrultusunda şekillenecek.


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