Galatasaray’da 14 milyon euroluk kayıp! Karar Okan Buruk’un

Zaniolo, Galatasaray 'daki kısa kariyerinde en çok 4 Haziran 2023'te Fenerbahçe'ye karşı 3-0 kazanılan derbide attığı 2 golle hafızalarda kaldı. Ancak sonrasında ayrılık süreci başladı ve futbolcu önce Premier Lig ekibi Aston Villa'ya, ardından İtalya'da Atalanta ve son olarak Fiorentina'ya kiralandı.

Transfermarkt verilerine göre, Roma döneminde 55 milyon euro ile zirve yapan piyasa değeri, Galatasaray 'a transfer olduğunda 30 milyon euro olarak ölçüldü. Ancak bu değer, geçtiğimiz 1,5 sezonda sürekli düşerek Aralık 2024 itibariyle 16 milyon euro seviyesine kadar geriledi. Bu süreçte Zaniolo'nun yaşadığı toplam değer kaybı 14 milyon euroyu buldu.

Nicolo Zaniolo (EPA)

OPSİYONU DEVREYE GİRMEDİ

Galatasaray, oyuncuyu önce Aston Villa'ya 5 milyon euroya, ardından Atalanta ve Fiorentina'ya sırasıyla 6,4 milyon euro ve 15,5 milyon euro opsiyonla kiraladı. Fiorentina'da geçirdiği dönemde 13 resmi maçta görev aldı, ancak gol ya da asist katkısı sağlayamadı. İtalya Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde toplam 462 dakika süre alan futbolcu, son iki maçta kırmızı kart cezası nedeniyle takımını yalnız bıraktı.

Kiralık sözleşmesindeki zorunlu satın alma opsiyonu ise maçların %60'ında oynaması şartına bağlıydı. Bu kriteri yerine getiremediği için Fiorentina'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı bildirildi.