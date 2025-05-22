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Fenerbahçe'de yıldız oyuncunun bileti kesildi! Transfer suya düştü

Trendyol Süper Lig'de sezonu ezeli rakibi Galatasaray’ın gerisinde tamamlayarak şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe'de kadro planlaması hız kazanmış durumda. Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerde, Filip Kostic’in geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

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Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 19:56 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 19:56
Fenerbahçe’de yıldız oyuncunun bileti kesildi! Transfer suya düştü

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İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Tuttomercatoweb, Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Sırp yıldız Filip Kostic'in bonservisini almayacağını yazdı. Haberde, oyuncunun kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Juventus'a geri döneceği belirtildi.

Filip Kostic (AA)Filip Kostic (AA)

Ayrıca Kostic'in, Juventus'un kadro derinliği açısından yedek kulübesi için değerli bir alternatif olabileceği ifade edildi. Teknik heyetin, Sırp oyuncuyu rotasyon oyuncusu olarak değerlendireceği öngörülüyor.

Filip Kostic (AA)Filip Kostic (AA)

Fenerbahçe formasıyla bu sezon beklentilerin altında kalan 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu, performansıyla tartışma konusu olmuştu. Bonservisinin alınmama kararı, kadroda büyük değişiklikler yapmayı planlayan yönetimin ilk adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Filip Kostic (AA)Filip Kostic (AA)

Kostic'in geleceği, Juventus'un yaz transfer dönemindeki hamlelerine göre şekillenecek. Ancak Fenerbahçe cephesinden gelen bu karar sonrası oyuncunun Türkiye kariyeri şimdilik sona ermiş görünüyor.

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