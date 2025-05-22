Fenerbahçe’de yıldız oyuncunun bileti kesildi! Transfer suya düştü

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Tuttomercatoweb, Fenerbahçe 'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Sırp yıldız Filip Kostic 'in bonservisini almayacağını yazdı. Haberde, oyuncunun kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Juventus'a geri döneceği belirtildi.

Filip Kostic (AA)

Ayrıca Kostic'in, Juventus'un kadro derinliği açısından yedek kulübesi için değerli bir alternatif olabileceği ifade edildi. Teknik heyetin, Sırp oyuncuyu rotasyon oyuncusu olarak değerlendireceği öngörülüyor.