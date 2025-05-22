Fenerbahçe’nin yıldızı Bright Osayi-Samuel’e hırsızlık şoku!

Gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı sabırsızlıkla beklenen Bright Osayi-Samuel hırsızlık şoku yaşadı. Sports Digitale'in haberine göre olayın nasıl gerçekleştiğine dair detaylar paylaşılmazken, kulüp ve oyuncu cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.