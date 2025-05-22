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Fenerbahçe'nin yıldızı Bright Osayi-Samuel'e hırsızlık şoku!

Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi-Samuel, sezonun sona ermesine kısa süre kala talihsiz bir olayla karşılaştı. Nijeryalı futbolcunun evi soyuldu.

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Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 21:33 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 21:33
Fenerbahçe’nin yıldızı Bright Osayi-Samuel’e hırsızlık şoku!

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Gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı sabırsızlıkla beklenen Bright Osayi-Samuel hırsızlık şoku yaşadı. Sports Digitale'in haberine göre olayın nasıl gerçekleştiğine dair detaylar paylaşılmazken, kulüp ve oyuncu cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bright Osayi-Samuel (İHA)Bright Osayi-Samuel (İHA)

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Osayi-Samuel'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Deneyimli futbolcunun geleceği merakla beklenirken, yaşanan bu olay gündeme damga vurdu.

Bright Osayi-Samuel (AA)Bright Osayi-Samuel (AA)

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 37 maçta forma giyen Osayi-Samuel, 8 asistle takımına katkı sağladı. Fenerbahçe kariyerinde bugüne dek 176 maça çıkan başarılı oyuncu, toplamda 7 gol kaydetti. Sağ bek ve kanat bölgelerinde görev yapabilen Osayi, son dönemdeki istikrarlı performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu.

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