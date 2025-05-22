Fenerbahçe’nin yıldızı Bright Osayi-Samuel’e hırsızlık şoku!

Gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı sabırsızlıkla beklenen Bright Osayi-Samuel hırsızlık şoku yaşadı. Sports Digitale'in haberine göre olayın nasıl gerçekleştiğine dair detaylar paylaşılmazken, kulüp ve oyuncu cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Bright Osayi-Samuel (İHA)
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Osayi-Samuel'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Deneyimli futbolcunun geleceği merakla beklenirken, yaşanan bu olay gündeme damga vurdu.
Bright Osayi-Samuel (AA)
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon 37 maçta forma giyen Osayi-Samuel, 8 asistle takımına katkı sağladı. Fenerbahçe kariyerinde bugüne dek 176 maça çıkan başarılı oyuncu, toplamda 7 gol kaydetti. Sağ bek ve kanat bölgelerinde görev yapabilen Osayi, son dönemdeki istikrarlı performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu.