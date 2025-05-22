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Raphinha Barcelona ile yeni sözleşme imzaladı

İspanya LaLiga’da sezonu şampiyon tamamlayan Barcelona, başarılı performansıyla öne çıkan Raphinha’nın sözleşmesini uzattı. Katalan kulübü, 28 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunun kontratının 2028 yılına kadar yenilendiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 21:13 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 21:13
Raphinha Barcelona ile yeni sözleşme imzaladı

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Katalan temsilcisinin sportif direktörü Deco, görüşmelerin sonuçlandığını açıkladı. Raphinha'nın mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecekti. Ancak bu sezon gösterdiği etkileyici performans, kulüp yönetiminin harekete geçmesine neden oldu.

Barcelona formasıyla bu sezon 56 resmi maça çıkan yıldız sambacı, 34 gol ve 25 asistle takımının şampiyonluk yolculuğuna önemli katkı sağladı. Bu performansıyla hem taraftarların hem de teknik heyetin güvenini kazanan Brezilyalı yıldız, kulübün gelecekteki planlamasında da kilit rol oynamaya devam edecek.

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