Raphinha Barcelona ile yeni sözleşme imzaladı

Katalan temsilcisinin sportif direktörü Deco, görüşmelerin sonuçlandığını açıkladı. Raphinha'nın mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecekti. Ancak bu sezon gösterdiği etkileyici performans, kulüp yönetiminin harekete geçmesine neden oldu.

Barcelona formasıyla bu sezon 56 resmi maça çıkan yıldız sambacı, 34 gol ve 25 asistle takımının şampiyonluk yolculuğuna önemli katkı sağladı. Bu performansıyla hem taraftarların hem de teknik heyetin güvenini kazanan Brezilyalı yıldız, kulübün gelecekteki planlamasında da kilit rol oynamaya devam edecek.