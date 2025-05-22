Antrenman öncesinde Başantrenör Sarunas Jasikevicius, oyuncularını saha ortasında toplayarak kısa bir motivasyon konuşması yaptı. Basına açık bölümde şut çalışması yapan Fenerbahçe Beko oyuncuları, ardından taktik çalışmalarla antrenmanı sürdürdü.

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos AKTOR'u yenerek finale yükselmek istiyor (AA)

WILBEKIN HARİCİNDE EKSİK YOK

Sezon başında Olympiakos maçında sağ diz ön çapraz bağını yırtarak sezonu kapatan yıldız oyuncu Scottie Wilbekin, takımı yalnız bırakmadı. Wilbekin, Abu Dabi'de takım arkadaşlarına moral vermek amacıyla kafileyle birlikte yer aldı.

Fenerbahçe Beko'da Wilbekin dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. Sarı-lacivertliler, tam kadro olarak Final Four mücadelesine çıkacak.