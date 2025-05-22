Fenerbahçe, THY EuroLeague'in Final Four etabında Yunan temsilcisi Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak.
Fenerbahçe, THY EuroLeague'in Final Four etabında Yunan temsilcisi Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak.
SON İDMAN YAPILDI
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Dörtlü Finali öncesinde son antrenmanını Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, zorlu mücadele öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Antrenman öncesinde Başantrenör Sarunas Jasikevicius, oyuncularını saha ortasında toplayarak kısa bir motivasyon konuşması yaptı. Basına açık bölümde şut çalışması yapan Fenerbahçe Beko oyuncuları, ardından taktik çalışmalarla antrenmanı sürdürdü.
WILBEKIN HARİCİNDE EKSİK YOK
Sezon başında Olympiakos maçında sağ diz ön çapraz bağını yırtarak sezonu kapatan yıldız oyuncu Scottie Wilbekin, takımı yalnız bırakmadı. Wilbekin, Abu Dabi'de takım arkadaşlarına moral vermek amacıyla kafileyle birlikte yer aldı.
Fenerbahçe Beko'da Wilbekin dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. Sarı-lacivertliler, tam kadro olarak Final Four mücadelesine çıkacak.
FENERBAHÇE BEKO - PANATHINAIKOS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko, yarı final mücadelesinde Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, 23 Mayıs Cuma günü, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan Etihad Arena'da oynanacak.
Dev maç, Türkiye saatiyle 18.00'de başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
RAKİP OLYMPIAKOS VEYA MONACO
Sarı lacivertli ekip, Panathinaikos'u devirmesi halinde finalde Olympiakos - Monaco maçının galibiyle karşılaşacak. İki takımın mücadelesi de 21.00'de başlayacak ve kazanan takım finale yükselecek.