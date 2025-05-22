Jose Mourinho devreye girdi! Fenerbahçe’ye dünya devinden transfer

Trendyol Süper Lig 2024/2025 sezonunu ikinci sırada tamamlaması kesinleşen Fenerbahçe, sezon bitmeden transfer çalışmalarına başladı. Yeni sezonda 11 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen sarı-lacivertli ekip, kadrosunu güçlendirmek için önemli adımlar atmayı planlıyor.
Jack Grealish (REUTERS)
Bu doğrultuda Mirror'da yer alan bir habere göre, Fenerbahçe'nin Manchester City'de forma giyen Jack Grealish'i transfer listesine aldığı öne sürüldü.
Jack Grealish (EPA)
FORMA ŞANSI BULAMADI
2021 yılında Aston Villa'dan 117.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olan Grealish, İngiltere kariyerinde istenen seviyeye ulaşamadı. İlk sezonlarında şampiyonluklara katkı sağlasa da son iki sezonda forma şansı bulmakta zorlandı. Bu sezon Premier Lig'de 20 maçta sadece 715 dakika sahada kalan 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı verebildi. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna da alınmayan Grealish'in, yeni sezonda Manchester City kadrosunda düşünülmediği belirtiliyor.