Jose Mourinho devreye girdi! Fenerbahçe’ye dünya devinden transfer

Jack Grealish (AFP) YOLLAR AYRILACAK Fenerbahçe ise Jose Mourinho yönetiminde yeni bir hücum hattı kurmayı hedefliyor. Edin Dzeko, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin ve Filip Kostic gibi isimlerle yolların ayrılması bekleniyor. Hücum hattında yaratıcı, skorer ve çok yönlü oyuncular arayan Fenerbahçe'nin, bu kriterlere uyan Jack Grealish'i gündemine aldığı iddia ediliyor.

Jack Grealish (REUTERS) DEĞERİ 35 MİLYON EURO Grealish'in Manchester City ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 35 milyon Euro. İngiltere Milli Takımı formasıyla 39 maça çıkan Grealish, 4 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Kariyerine yeni bir başlangıç yapmak isteyen İngiliz futbolcu için Fenerbahçe'nin önemli bir alternatif olabileceği değerlendiriliyor.