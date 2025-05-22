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Jose Mourinho devreye girdi! Fenerbahçe'ye dünya devinden transfer

Trendyol Süper Lig 2024/2025 sezonunu ikinci sırada tamamlaması kesinleşen Fenerbahçe, yeni sezonda 11 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek için iddialı adımlar atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, sezon sona ermeden transfer çalışmalarına hız verdi. İngiliz basınına göre dünya devinin yıldızı listede yer alıyor.

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Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 18:32 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 18:32
Jose Mourinho devreye girdi! Fenerbahçe’ye dünya devinden transfer

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Trendyol Süper Lig 2024/2025 sezonunu ikinci sırada tamamlaması kesinleşen Fenerbahçe, sezon bitmeden transfer çalışmalarına başladı. Yeni sezonda 11 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen sarı-lacivertli ekip, kadrosunu güçlendirmek için önemli adımlar atmayı planlıyor.

Jack Grealish (REUTERS)Jack Grealish (REUTERS)

Bu doğrultuda Mirror'da yer alan bir habere göre, Fenerbahçe'nin Manchester City'de forma giyen Jack Grealish'i transfer listesine aldığı öne sürüldü.

Jack Grealish (EPA)Jack Grealish (EPA)

FORMA ŞANSI BULAMADI

2021 yılında Aston Villa'dan 117.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olan Grealish, İngiltere kariyerinde istenen seviyeye ulaşamadı. İlk sezonlarında şampiyonluklara katkı sağlasa da son iki sezonda forma şansı bulmakta zorlandı. Bu sezon Premier Lig'de 20 maçta sadece 715 dakika sahada kalan 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı verebildi. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna da alınmayan Grealish'in, yeni sezonda Manchester City kadrosunda düşünülmediği belirtiliyor.

Jack Grealish (AFP)Jack Grealish (AFP)

YOLLAR AYRILACAK

Fenerbahçe ise Jose Mourinho yönetiminde yeni bir hücum hattı kurmayı hedefliyor. Edin Dzeko, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin ve Filip Kostic gibi isimlerle yolların ayrılması bekleniyor. Hücum hattında yaratıcı, skorer ve çok yönlü oyuncular arayan Fenerbahçe'nin, bu kriterlere uyan Jack Grealish'i gündemine aldığı iddia ediliyor.

Jack Grealish (REUTERS)Jack Grealish (REUTERS)

DEĞERİ 35 MİLYON EURO

Grealish'in Manchester City ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 35 milyon Euro. İngiltere Milli Takımı formasıyla 39 maça çıkan Grealish, 4 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Kariyerine yeni bir başlangıç yapmak isteyen İngiliz futbolcu için Fenerbahçe'nin önemli bir alternatif olabileceği değerlendiriliyor.

Jack Grealish (REUTERS)Jack Grealish (REUTERS)

MOURINHO ETKİSİ VAR

Fenerbahçe yönetiminin bu transferde karşılaşabileceği en büyük engel, oyuncunun yüksek maaşı ve bonservis bedeli. Ancak oyuncunun düzenli forma giyeceği bir takım arayışı ve Jose Mourinho faktörü, transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor. Transfer süreci önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.

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