Arsenal İsrail karşıtı paylaşım yapan çalışanını kovdu!

61 yaşındaki Bonnick'in geçen yıl İsrail'in Gazze saldırılarına yönelik yaptığı paylaşımda, "Hamas, ekim ayında tüm rehineleri serbest bırakmayı teklif etti. Siyonist İsrail reddetti. Zulüm kompleksi Kabil'in işareti." ifadelerini kullandığı belirtildi. Bu paylaşım sonrası Bonnick'in sözleşmesi önce askıya alındı, daha sonra da feshedildi.

Bonnick, yaptığı açıklamada "Kabil'in işareti" ifadesinin, İsrail'in dönemin savunma bakanı Yoav Gallant'ın bir açıklamasına gönderme olduğunu ifade etti.

ANTİSEMİTİZM SUÇLAMASINI REDDETTİ

Mark Bonnick, kendisine yönelik herhangi bir antisemitizm suçlaması yapılmadığını belirterek, Arsenal yönetiminin esas endişesinin, yapılan paylaşımların kamuoyunda "kışkırtıcı veya saldırgan" bulunması ve bu durumun kulübün itibarına zarar verebileceği yönünde olduğunu aktardı.

TAZMİNAT VE GÖREVE İADE TALEBİ

Bonnick, işten çıkarılmasının ardından yasal yollara başvurduğunu, hem tazminat hem de göreve iade talep ettiğini açıkladı. Antisemitizm suçlaması üzerinden itibarının zedelendiğini belirten Bonnick, itibarını geri kazanmak için mücadele edeceğini söyledi.

Ayrıca bugüne kadar sosyal medyada futbol, Brexit, ırkçılık ve siyaset gibi birçok konuda paylaşım yaptığını ifade eden Bonnick, İsrail hakkında yaptığı paylaşımın ilk kez bu denli bir krize neden olduğunu dile getirdi.

"KOVULMAM ŞOK EDİCİ"

2000'li yılların başından bu yana Arsenal bünyesinde çalışan Mark Bonnick, kulüple yollarının bu şekilde ayrılmasının kendisini derinden sarstığını belirterek, "Kovulmam şok edici. Bu kulübe uzun yıllar hizmet ettim" ifadelerini kullandı.