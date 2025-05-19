SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Arsenal İsrail karşıtı paylaşım yapan çalışanını kovdu!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, 22 yıldır kulüpte görev yapan malzeme sorumlusu Mark Bonnick ile yollarını ayırdı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Bonnick’in görevine, sosyal medya hesabından yaptığı İsrail karşıtı paylaşımlar gerekçe gösterilerek son verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 19:38 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 19:41
Arsenal İsrail karşıtı paylaşım yapan çalışanını kovdu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

61 yaşındaki Bonnick'in geçen yıl İsrail'in Gazze saldırılarına yönelik yaptığı paylaşımda, "Hamas, ekim ayında tüm rehineleri serbest bırakmayı teklif etti. Siyonist İsrail reddetti. Zulüm kompleksi Kabil'in işareti." ifadelerini kullandığı belirtildi. Bu paylaşım sonrası Bonnick'in sözleşmesi önce askıya alındı, daha sonra da feshedildi.

Bonnick, yaptığı açıklamada "Kabil'in işareti" ifadesinin, İsrail'in dönemin savunma bakanı Yoav Gallant'ın bir açıklamasına gönderme olduğunu ifade etti.

ANTİSEMİTİZM SUÇLAMASINI REDDETTİ
Mark Bonnick, kendisine yönelik herhangi bir antisemitizm suçlaması yapılmadığını belirterek, Arsenal yönetiminin esas endişesinin, yapılan paylaşımların kamuoyunda "kışkırtıcı veya saldırgan" bulunması ve bu durumun kulübün itibarına zarar verebileceği yönünde olduğunu aktardı.

TAZMİNAT VE GÖREVE İADE TALEBİ

Bonnick, işten çıkarılmasının ardından yasal yollara başvurduğunu, hem tazminat hem de göreve iade talep ettiğini açıkladı. Antisemitizm suçlaması üzerinden itibarının zedelendiğini belirten Bonnick, itibarını geri kazanmak için mücadele edeceğini söyledi.

Ayrıca bugüne kadar sosyal medyada futbol, Brexit, ırkçılık ve siyaset gibi birçok konuda paylaşım yaptığını ifade eden Bonnick, İsrail hakkında yaptığı paylaşımın ilk kez bu denli bir krize neden olduğunu dile getirdi.

"KOVULMAM ŞOK EDİCİ"
2000'li yılların başından bu yana Arsenal bünyesinde çalışan Mark Bonnick, kulüple yollarının bu şekilde ayrılmasının kendisini derinden sarstığını belirterek, "Kovulmam şok edici. Bu kulübe uzun yıllar hizmet ettim" ifadelerini kullandı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Geleneğin izi, ’an’ın heyecanı, yarının çizgisi! Bilal Erdoğan A Haber’de ’Etnospor’u anlatıyor...
CANLI | Rusya - Ukrayna ateşkesi çıkmaza mı girdi? Trump ve Putin’den tele zirve... Sırada Zelenskiy ve NATO liderleri var
Türk Telekom
PKK’nın üst yapısı KCK’dan ilk sabotaj: Kandil’i boşaltmayacağız, elebaşları üçüncü ülkelere gitmeyecek
19 Mayıs’ta Gabar’da Terörsüz Türkiye yürüyüşü: Bu dağlarda ölüm değil kardeşlik türküleri söylenecek | İlk keşif kuyusundan numune alındı
20 milyon liralık lüks araç böyle yandı! Sahibi Beşiktaş Başkanı’nın oğlu Celal Alaz Adalı çıktı
Koza Altın
100 yılık soru 100 yıllık tartışma! Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkış emrini kim verdi?
Mahsun Kırmızıgül’ün Kardeşlik Türküsü çalıntı çıktı! Rezil gecede Ahmet Kaya’yı linç edenleri alkış tuttu
Kurtuluşun meşalesi 106 yıl önce Samsun’da yakıldı! Bakan Bak ve gençler Anıtkabir’i ziyaret etti
Galatasaray’da şampiyonluk sonrası ayrılık! İlk transferi duyurdular
CHP fondaşı medya, Süleymancılara operasyon algısı ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı! Ekrem İmamoğlu Süleymancı mı?
CHP’li İBB’deki yolsuzlukta Ahmet Çiçek etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi: Usulsüzlüğün elebaşı Murat Ongun!
Türkiye ile ABD arasında Suriye konulu toplantı! Gözler yarın ABD’de olacak
Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyonluk çileği
DEM Parti siyasi parti turuna çıkıyor! İşte heyetteki isimler
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye vurgulu 19 Mayıs mesajı: Gençlerimize müreffeh bir ülke bırakmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz
Eski ABD Başkanı Biden 4. evre prostat kanserine yakalandı! Kemiklerine kadar yayıldı... Trump’tan açıklama
19 Mayıs’ın Osmanlı arşiv kayıtları! Sultan Vahideddin Han’ın tayin emri... Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a varış telgrafı
ÖZEL | Aslan’ın sarayında kutlama! Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası doyasıya sevinç