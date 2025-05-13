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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ve Galatasaray'ın kadroları belli oldu

Trabzonspor ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek olan 63. Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde iki takımın kadroları açıklandı. İşte finalde yer alacak isimler...

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 17:11 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 17:12
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ve Galatasaray’ın kadroları belli oldu

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında karşı karşıya gelen Trabzonspor ile Galatasaray, bu kez Gazianteo Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Ziraat Türkiye Kupası'nı müzelerine götürmek için kozlarını paylaşacak.

İki takımın kadroları açıklandı.

Trabzonspor ligdeki mağlubiyeti unutturmak amacında (İHA)Trabzonspor ligdeki mağlubiyeti unutturmak amacında (İHA)

TRABZONSPOR: Uğurcan, M. Taha, Onuralp, Ahmet, Erol Can, Arif, Mustafa, Malheiro, Ali Şahin, Hüseyin, Serdar, Savic, Batagov, Lundstram, Jabol, Salih, Okay, Mendy, Ozan, Cham, Zubkov, Vişça, Cihan, Nwakaeme, Draguş, Sikan, Enis, Banza.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı en çok müzesine götüren takım (AA)Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı en çok müzesine götüren takım (AA)

GALATASARAY: Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Przemysław Frankowski, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Enes Emre Büyük, Álvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı, Arda Ünay, Mario Lemina.

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