Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ve Galatasaray’ın kadroları belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında karşı karşıya gelen Trabzonspor ile Galatasaray, bu kez Gazianteo Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Ziraat Türkiye Kupası'nı müzelerine götürmek için kozlarını paylaşacak.
İki takımın kadroları açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında karşı karşıya gelen Trabzonspor ile Galatasaray, bu kez Gazianteo Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Ziraat Türkiye Kupası'nı müzelerine götürmek için kozlarını paylaşacak.
İki takımın kadroları açıklandı.
TRABZONSPOR: Uğurcan, M. Taha, Onuralp, Ahmet, Erol Can, Arif, Mustafa, Malheiro, Ali Şahin, Hüseyin, Serdar, Savic, Batagov, Lundstram, Jabol, Salih, Okay, Mendy, Ozan, Cham, Zubkov, Vişça, Cihan, Nwakaeme, Draguş, Sikan, Enis, Banza.
GALATASARAY: Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Przemysław Frankowski, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Enes Emre Büyük, Álvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı, Arda Ünay, Mario Lemina.