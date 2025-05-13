Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ve Galatasaray’ın kadroları belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında karşı karşıya gelen Trabzonspor ile Galatasaray, bu kez Gazianteo Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Ziraat Türkiye Kupası'nı müzelerine götürmek için kozlarını paylaşacak.

İki takımın kadroları açıklandı.