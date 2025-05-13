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Liverpool yeni sağ bekini Almanya'da buldu!

Trent Alexander-Arnold'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından Liverpool, sağ bek pozisyonunu doldurmak için çalışmalara başladı. İngiliz ekibi, bu doğrultuda Bayer Leverkusen’in Hollandalı yıldızı Jeremie Frimpong ile ilgileniyor.

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 17:50 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 17:50
Liverpool yeni sağ bekini Almanya’da buldu!

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Sky Sports'un haberine göre, Liverpool yönetimi 24 yaşındaki Frimpong ile ilk görüşmelere başladı. Ancak şu an için taraflar arasında bir anlaşmaya varılmış değil. Öte yandan, Liverpool'un Frimpong'un kulübü Bayer Leverkusen ile henüz resmi bir temasa geçmediği belirtiliyor.

Premier Lig'den başka kulüplerin de radarında olan Frimpong'un, bu yaz Leverkusen'den ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Oyuncunun kariyerine İngiltere'de devam etmeye istekli olduğu iddia ediliyor.

Frimpong'un Leverkusen ile olan sözleşmesinde 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu rakam, transferin önünü açabilecek önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

Jeremie Frimpong, bu sezon Leverkusen formasıyla 48 resmi maçta görev aldı. Sezon genelinde 5 gol ve 12 asist üreterek savunma hattından hücuma ciddi katkı sağladı.

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