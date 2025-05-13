Sky Sports'un haberine göre, Liverpool yönetimi 24 yaşındaki Frimpong ile ilk görüşmelere başladı. Ancak şu an için taraflar arasında bir anlaşmaya varılmış değil. Öte yandan, Liverpool'un Frimpong'un kulübü Bayer Leverkusen ile henüz resmi bir temasa geçmediği belirtiliyor.

Premier Lig'den başka kulüplerin de radarında olan Frimpong'un, bu yaz Leverkusen'den ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Oyuncunun kariyerine İngiltere'de devam etmeye istekli olduğu iddia ediliyor.

Frimpong'un Leverkusen ile olan sözleşmesinde 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu rakam, transferin önünü açabilecek önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

Jeremie Frimpong, bu sezon Leverkusen formasıyla 48 resmi maçta görev aldı. Sezon genelinde 5 gol ve 12 asist üreterek savunma hattından hücuma ciddi katkı sağladı.