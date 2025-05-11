Galatasaray - Unicaja Malaga | CANLI

Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde Unicaja Malaga ile kozlarını paylaşıyor.
Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde Unicaja Malaga ile kozlarını paylaşıyor.
ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR
1. ÇEYREK | GALATASARAY 4-5 UNCAJA MALAGA
2. ÇEYREK | GALATASARAY - UNCAJA MALAGA
3. ÇEYREK | GALATASARAY - UNCAJA MALAGA
4. ÇEYREK | GALATASARAY - UNCAJA MALAGA
HEDEF 2. KUPA
Galatasaray, 2015-2016 sezonunda ULEB Avrupa Kupası'nı kazanarak Avrupa'daki ilk kupasını müzesine götürmüştü. Bu finalde galip gelmesi halinde, erkek basketbol branşında ikinci Avrupa kupasını kazanmış olacak.