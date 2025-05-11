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Galatasaray - Unicaja Malaga | CANLI

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki SUNEL Arena'da, İspanya temsilcisi Unicaja Malaga ile FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz maçı kazanarak bir kez daha Türkiye'ye kupa getirmeyi hedefliyor. Galatasaray - Unicaja Malaga maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025 , 19:55 Güncelleme Tarihi :11 Mayıs 2025 , 20:09
Galatasaray - Unicaja Malaga | CANLI

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Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde Unicaja Malaga ile kozlarını paylaşıyor.

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ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR

1. ÇEYREK | GALATASARAY 4-5 UNCAJA MALAGA
2. ÇEYREK | GALATASARAY - UNCAJA MALAGA
3. ÇEYREK | GALATASARAY - UNCAJA MALAGA
4. ÇEYREK | GALATASARAY - UNCAJA MALAGA

Göksenin Köksal (AA)Göksenin Köksal (AA)

HEDEF 2. KUPA

Galatasaray, 2015-2016 sezonunda ULEB Avrupa Kupası'nı kazanarak Avrupa'daki ilk kupasını müzesine götürmüştü. Bu finalde galip gelmesi halinde, erkek basketbol branşında ikinci Avrupa kupasını kazanmış olacak.