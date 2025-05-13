Altay Bayındır’dan olay yaratan fotoğraf! Yediği gole mi sevindi?

Altay Bayındır (AFP)

İNGİLİZ BASININDAN ALTAY'A YORUMLARI

İngiltere'nin önde gelen spor gazeteleri de Altay Bayındır'ın performansını detaylı biçimde ele aldı:

Daily Mail, milli kaleciye 10 üzerinden 6 puan vererek şu yorumu yaptı:

"Önceki maçlarda gergin görünüyordu. Ancak Tomas Soucek'in ya da Bowen'ın vuruşlarında yapabileceği fazla bir şey yoktu."

The Sun ise çok daha sertti ve Altay'a sadece 4 puan verdi:

"Bayındır, geri hattıyla iletişim kurabiliyor mu? Onunla savunma arasındaki koordinasyon sıfırdı."