SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Altay Bayındır'dan olay yaratan fotoğraf! Yediği gole mi sevindi?

Manchester United, evinde bir kez daha hüsran yaşadı. Premier Lig’in 36. haftasında Old Trafford’da West Ham United’ı ağırlayan Kırmızı Şeytanlar, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmada milli kaleci Altay Bayındır ilk 11'de görev alırken, yediği ikinci gol sonrası verdiği sert tepki sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 17:36 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 17:36
Altay Bayındır’dan olay yaratan fotoğraf! Yediği gole mi sevindi?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Maçta Tomas Soucek ve Jarrod Bowen'ın golleriyle West Ham galip gelirken, özellikle Bowen'ın 2. golünden sonra Altay Bayındır'ın yumruklarını sıkarak tribünlere bağırması dikkat çekti.

West Ham United'ın yaptığı paylaşım (Tiktok)West Ham United'ın yaptığı paylaşım (Tiktok)

Bu anlar kısa sürede sosyal medyada viral olurken, West Ham United resmi hesabının "Kaleci seviniyor mu?" ifadesiyle yaptığı paylaşım tepkilere yol açtı.

Altay Bayındır (REUTERS)Altay Bayındır (REUTERS)

TÜRK TARAFTARLARDAN SERT TEPKİ

West Ham'ın paylaşımı 4 milyondan fazla görüntülenirken, birçok Türk taraftar bu gönderiye tepki dolu yorumlarla karşılık verdi. Altay Bayındır'ın gol sonrası sevinç değil, sinir ve hayal kırıklığı nedeniyle böyle davrandığı belirtildi.

Altay Bayındır (AFP)Altay Bayındır (AFP)

İNGİLİZ BASININDAN ALTAY'A YORUMLARI
İngiltere'nin önde gelen spor gazeteleri de Altay Bayındır'ın performansını detaylı biçimde ele aldı:

Daily Mail, milli kaleciye 10 üzerinden 6 puan vererek şu yorumu yaptı:
"Önceki maçlarda gergin görünüyordu. Ancak Tomas Soucek'in ya da Bowen'ın vuruşlarında yapabileceği fazla bir şey yoktu."

The Sun ise çok daha sertti ve Altay'a sadece 4 puan verdi:
"Bayındır, geri hattıyla iletişim kurabiliyor mu? Onunla savunma arasındaki koordinasyon sıfırdı."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan kritik görüşme: Külliye’de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul etti
PKK’nın feshi sonrası hangi elebaşı ne dedi? Demokratik siyaset öne çıkacak sözleri... TAKVİM yeni detaylar ve görüntülere ulaştı
Borsa İstanbul
Gözler İstanbul’daki barış zirvesinde! ABD’den elçiler gelecek mesajı: Zelenskiy Trump’ı davet ettik dedi
CHP’nin şaibeli kurultayı: 40 tanık 123 şüpheli! 9 milletvekilinin dosyası ayrıldı | Özgür Özel de listede
Trump Suudi Arabistan’da! 1 trilyon dolarlık imza atıldı ABD Başkanı, Muhammed bin Selman’a övgüler yağdırdı
Türk Telekom
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç büyük tehlikeyi Takvim.com.tr’ye açıkladı: Kumar bağımlılığı hepsini geçti!
Gaziantep’te tek hedef kupa! Fatih Tekke ve Okan Buruk 11’ini belirledi
PKK terör örgütü feshini duyurdu! Elebaşı Abdullah Öcalan’a ne olacak?
İmzalar atıldı! Tahliyeleri yaklaşan hükümlüler İŞKUR iş ve meslek danışmanlarıyla görüşebilecek
TÜİK istatistikleri açıkladı akıllara Başkan Erdoğan’ın o uyarısı geldi: Savaştan daha önemli tehdit! | O iller için tehlike çanları
Amerikan elmasına af yok! Apple ürünlerinde fiyat koordinasyonu şüphesi: Soruşturma başlatıldı
Almanya’da paralel devlet operasyonu! Krallık kuran dernek lideri tutuklandı
47 yıllık PKK belası 254 günde bitti! Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama başladı | Şimdi ne olacak?
Mekselina İlkbahar olayında son durum ne? Müge Anlı her şeyi ortaya çıkardı: Hayatı yalan çıktı
Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Cengiz Coşkun: Yıllar sonra eski bir dostumla yeniden kavuşmuş gibiyim!
Katar’dan Trump’a milyonlarca dolarlık jest! İşte ABD gündemindeki lüks jet
Galatasaray Victor Osimhen’in transferi için Napoli ile anlaştı!
Ünlülerin dillerden düşmeyen ikonik sözleri! İşte dijital çağın replikleri...