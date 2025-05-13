Altay Bayındır’dan olay yaratan fotoğraf! Yediği gole mi sevindi?

Maçta Tomas Soucek ve Jarrod Bowen'ın golleriyle West Ham galip gelirken, özellikle Bowen'ın 2. golünden sonra Altay Bayındır'ın yumruklarını sıkarak tribünlere bağırması dikkat çekti.
Maçta Tomas Soucek ve Jarrod Bowen'ın golleriyle West Ham galip gelirken, özellikle Bowen'ın 2. golünden sonra Altay Bayındır'ın yumruklarını sıkarak tribünlere bağırması dikkat çekti.
Bu anlar kısa sürede sosyal medyada viral olurken, West Ham United resmi hesabının "Kaleci seviniyor mu?" ifadesiyle yaptığı paylaşım tepkilere yol açtı.
TÜRK TARAFTARLARDAN SERT TEPKİ
West Ham'ın paylaşımı 4 milyondan fazla görüntülenirken, birçok Türk taraftar bu gönderiye tepki dolu yorumlarla karşılık verdi. Altay Bayındır'ın gol sonrası sevinç değil, sinir ve hayal kırıklığı nedeniyle böyle davrandığı belirtildi.
İNGİLİZ BASININDAN ALTAY'A YORUMLARI
İngiltere'nin önde gelen spor gazeteleri de Altay Bayındır'ın performansını detaylı biçimde ele aldı:
Daily Mail, milli kaleciye 10 üzerinden 6 puan vererek şu yorumu yaptı:
"Önceki maçlarda gergin görünüyordu. Ancak Tomas Soucek'in ya da Bowen'ın vuruşlarında yapabileceği fazla bir şey yoktu."
The Sun ise çok daha sertti ve Altay'a sadece 4 puan verdi:
"Bayındır, geri hattıyla iletişim kurabiliyor mu? Onunla savunma arasındaki koordinasyon sıfırdı."