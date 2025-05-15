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Beşiktaş'a transferde Ze Vitor önerisi

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, savunmasını güçlendirmek için ayrı bir mesai harcıyor. Yaşanan istikrarsızlığı ortadan kaldırmak isteyen yönetim ve teknik heyete flaş bir isim sunuldu.

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Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 09:31 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 09:31
Beşiktaş’a transferde Ze Vitor önerisi

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a sürpriz bir isim önerildi. Menajerler aracılığıyla Portekiz'in Nacional takımında forma giyen 24 yaşındaki stoper Ze Vitor, siyah-beyazlıların gündemine geldi.

Ze Vitor (Instagram)Ze Vitor (Instagram)

Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı savunmacı için teknik ekibe detaylı bir rapor hazırlattı. Karar, bu raporun sonucuna göre verilecek. Brezilya basınına göre oyuncuya, ülkesinden de birkaç takımın ilgi gösterdiği ifade ediliyor.

Ze Vitor (Instagram)Ze Vitor (Instagram)

Temmuz 2024'te Brezilya temsilcisi Tombense'den Nacional'e transfer olan Ze Vitor'un, Portekiz ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Ze Vitor (Takvim Foto Arşiv)Ze Vitor (Takvim Foto Arşiv)

Nacional kulübünün Ze Vitor için 2,5 ila 3 milyon Euro arasında bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Beşiktaş'ın bu rakamı ödemeye sıcak bakıp bakmayacağı, teknik heyetin raporuna göre netleşecek.

Ze Vitor (Takvim Foto Arşiv)Ze Vitor (Takvim Foto Arşiv)

Bu sezon Nacional formasıyla 32 maçta görev alan Ze Vitor, savunmadaki istikrarlı performansının yanı sıra 2 kez gol sevinci yaşadı. Genç yaşı ve fiziksel özellikleriyle dikkat çeken stoperin, Avrupa kariyerine daha büyük bir adım atmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

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