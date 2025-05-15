Beşiktaş’a transferde Ze Vitor önerisi

Ze Vitor (Instagram)

Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı savunmacı için teknik ekibe detaylı bir rapor hazırlattı. Karar, bu raporun sonucuna göre verilecek. Brezilya basınına göre oyuncuya, ülkesinden de birkaç takımın ilgi gösterdiği ifade ediliyor.