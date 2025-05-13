Fatih Tekke ve Okan Buruk konuşuyor | CANLI

Trabzonspor ile Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak. İki takımın teknik direktörleri, zorlu randevu öncesinde açıklamalarda bulunuyor.
Trabzonspor ile Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak. İki takımın teknik direktörleri, zorlu randevu öncesinde açıklamalarda bulunuyor.
FATİH TEKKE'NİN AÇIKLAMALARI
"Galatasaray ile ilk maçta fırsatları değerlendirsek, puan alabilirdik. Memnun olduğum yönler de var. Bu maç farklı olacak. Galatasaray'ın yetenekli oyuncuları var ama bizim de var. Kaptan, Nwakaeme ve Savic özellikle oynamak istiyor. Savic özellikle çok net! O durumda bir oyuncunun oynaması zor ama istiyor. Onunla başlayacağız. Trabzonspor kupalara adaydır, bu kötü sezonda bile kupa almak iyi bir şey olarak görülebilir. İnsanları biraz mutlu etmek, beni çok mutlu edecek. Kolay bir rakiple oynamayacağız.
Zor günler geçirdik, taraftarı üzdük. Belki en problemli anda bizi çağırdılar ve geldik. Belki son 50 yılın en iyi kadrolarından birine karşı oynayacağız. Bir aydır bu finali hayal ediyorduk, kupayı aldığımızda benden mutlusu olmayacak. Kupayı hak edecek mücadeleyi göstermemiz gerekiyor."
OKAN BURUK'UN SÖZLERİ
"İki maç arası çok kısaydı ama iki takım da birbirini tanıyor. 3 gün önce karşılıklı oynadık. Lig maçından farklı olarak, orada rakibimiz bir rotasyon yapmıştı. İlk lig maçında riskleri azaltmak adına rotasyon yapmıştı. Bize göre daha dinlenik olacaklar ama 3-4 gün bizim için önemli. Kupayı almak istiyoruz. Hafta sonu ligi kazanmak istiyoruz ama ondan önce, yükselen formumuzla birlikte bunu devam ettirmek istiyoruz. Amacımız kazanmak. Trabzonspor'a çok saygı duyuyoruz. Onlar da kazanmak istiyorlar. Onlar için önemli yerlerden biri. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Biz de kendi oyunumuzu doğru bir şekilde ortaya koyup kupayı kazanmak istiyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık. Artık maçı bekliyoruz. Amacımız kazanmak. Bazı oyuncu değişiklikleri yapıyoruz. Burada da oyuncuların son durumlarını yarın göreceğiz. Tam olarak hazır olmaları önemli, burada tam kadroyuz. O tam kadroyu da doğru bir şekilde kullanacağız."