Fatih Tekke ve Okan Buruk konuşuyor | CANLI

Fatih Tekke (AA)

FATİH TEKKE'NİN AÇIKLAMALARI

"Galatasaray ile ilk maçta fırsatları değerlendirsek, puan alabilirdik. Memnun olduğum yönler de var. Bu maç farklı olacak. Galatasaray'ın yetenekli oyuncuları var ama bizim de var. Kaptan, Nwakaeme ve Savic özellikle oynamak istiyor. Savic özellikle çok net! O durumda bir oyuncunun oynaması zor ama istiyor. Onunla başlayacağız. Trabzonspor kupalara adaydır, bu kötü sezonda bile kupa almak iyi bir şey olarak görülebilir. İnsanları biraz mutlu etmek, beni çok mutlu edecek. Kolay bir rakiple oynamayacağız.

Zor günler geçirdik, taraftarı üzdük. Belki en problemli anda bizi çağırdılar ve geldik. Belki son 50 yılın en iyi kadrolarından birine karşı oynayacağız. Bir aydır bu finali hayal ediyorduk, kupayı aldığımızda benden mutlusu olmayacak. Kupayı hak edecek mücadeleyi göstermemiz gerekiyor."