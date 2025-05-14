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Beşiktaş'ın transferdeki gözdesi Tolgahan Şahin

Avusturya 2. Ligi ekiplerinden Liefering forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolgahan Şahin, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Genç oyuncuya hem Avusturya'dan hem de Türkiye'den ilgi olduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 18:41 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 18:41
Beşiktaş’ın transferdeki gözdesi Tolgahan Şahin

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Avusturya basınından Salzburger Nachrichten'de yer alan habere göre, Beşiktaş, Tolgahan Şahin için ilk somut adımı atan kulüp oldu. Siyah-beyazlıların genç futbolcu ile temasa geçtiği ve görüşmelere başladığı ifade edildi.

TÜRKİYE'DEN 3 TALİP VAR
Tolgahan Şahin ile Türkiye'den Beşiktaş, Kasımpaşa ve Eyüpspor ilgileniyor. Ancak haberde, Eyüpspor ve Kasımpaşa'nın henüz resmi bir girişimde bulunmadığı, Beşiktaş'ın ise transferde daha aktif olduğu belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI
Tolgahan Şahin, Liefering formasıyla bu sezon 19 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti. Potansiyelli bir orta saha oyuncusu olarak gösterilen Şahin, kariyerinde yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

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