Beşiktaş’ın transferdeki gözdesi Tolgahan Şahin

Avusturya basınından Salzburger Nachrichten'de yer alan habere göre, Beşiktaş, Tolgahan Şahin için ilk somut adımı atan kulüp oldu. Siyah-beyazlıların genç futbolcu ile temasa geçtiği ve görüşmelere başladığı ifade edildi.

TÜRKİYE'DEN 3 TALİP VAR

Tolgahan Şahin ile Türkiye'den Beşiktaş, Kasımpaşa ve Eyüpspor ilgileniyor. Ancak haberde, Eyüpspor ve Kasımpaşa'nın henüz resmi bir girişimde bulunmadığı, Beşiktaş'ın ise transferde daha aktif olduğu belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Tolgahan Şahin, Liefering formasıyla bu sezon 19 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti. Potansiyelli bir orta saha oyuncusu olarak gösterilen Şahin, kariyerinde yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.