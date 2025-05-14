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Okan Buruk'tan final yorumu! "Lig maçından stresli olacak"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, "Oyun olarak inşallah karşılığını alacağımız bir maç olur" dedi.

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 20:14 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 20:14
Okan Buruk’tan final yorumu! Lig maçından stresli olacak

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Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un sözleri;

"Çok büyük bir heyecan. Gaziantep şehri de çok doğru bir seçim oldu. İki takım taraftarı da stadyumu dolduruyor. Final için çok güzel bir hava yaratılıyor. 2018'de Akhisarspor'da ilk Türkiye Kupası finaline yükseldim ve o zaman inanılmaz heyecanlandım. Yarı finalde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Akhisarspor vardı. Orada ilk kupamı kazanmak benim için tarif edilemezdi. Şimdi o heyecanı yeniden yaşıyorum. İsteğim kazanmak, Galatasaray taraftarına bir kupa daha hediye etmek. Buna odaklandık.

Rakibimiz de çok istiyor kupayı. Daha fazlasını yapıp kupayı kazanmak istiyoruz. Lig maçından daha stresli olacaktır. Ofansif olarak 3 tane etkili oyuncuları var. Öndeki kaliteli oyuncularla gole gitmek istediklerini görüyoruz. Planlarımız var, önemli olacak. İki takım da çok istiyor. İnşallah güzel bir maç olur. İnşallah beklentimizi karşılayan bir final olur."

Birçok takımın uyguladığı bir şey bu. Günay, Türkiye Kupası'nda oynadı ve finalde de oynamayı hak etti. 2 tane çok iyi kalecimiz var. İyi bir kaleci ekibine sahibiz. Hocalarımızla birlikte çok iyi çalışıyorlar. İkisi de çok hazır. Muslera'nın da ilk maçtaki kurtarışlarını gördük. Günay da çok formda. Oynadığı maçlarda çok iyi oynadı. Saha dışında da çok önemli bir figür. Liderliği önemli onun da, saha dışında da bize çok şey katıyor. İnşallah onun için de bizim için de güzel bir maç olur ve buradan kupayı kazanarak ayrılırız.

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