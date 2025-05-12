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Galatasaray - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinin VAR hakemi belli oldu

Merkez Hakem Kurulu (MHK), 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde VAR olarak Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski görev alacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025 , 16:51 Güncelleme Tarihi :12 Mayıs 2025 , 16:55
Galatasaray - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinin VAR hakemi belli oldu

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MHK'nin açıklaması şu şekilde:

"Trabzonspor A.Ş. ile Galatasaray A.Ş. arasında 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Gaziantep Stadyumu'nda saat 20.45'te oynanacak olan 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde VAR olarak Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski görev alacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda VAR hakemi olarak görev yapan Kwiatkowski, geçtiğimiz ay açıklanan 2025 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası VAR listesinde de yer almıştı.

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde AVAR olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak."

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