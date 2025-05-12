Ziraat Türkiye Kupası’nda adres yine Turkuvaz Medya! İşte oynanan finaller ve alınan sonuçlar

Trendyol Süper Lig'de cumartesi akşamı oynanan Trabzonspor - Galatasaray maçını konuk takım kazanmış ve şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmayı başarmıştı. Sarı kırmızılılara karşı önemli bir performans ortaya koyan Fırtına ise umutlarını finale saklamıştı.