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Ziraat Türkiye Kupası'nda adres yine Turkuvaz Medya! İşte oynanan finaller ve alınan sonuçlar

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakibin 30 yıl sonra kozlarını paylaşacağı organizasyon, Turkuvaz Medya'dan yayınlanacak. ATV ekranlarında büyük heyecana sahne olacak randevu öncesinde oynanan son finalleri sizler için derledik. İşte alınan sonuçlar ve atılan goller...

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Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025 , 16:18 Güncelleme Tarihi :12 Mayıs 2025 , 16:18
Ziraat Türkiye Kupası’nda adres yine Turkuvaz Medya! İşte oynanan finaller ve alınan sonuçlar

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Trendyol Süper Lig'de cumartesi akşamı oynanan Trabzonspor - Galatasaray maçını konuk takım kazanmış ve şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmayı başarmıştı. Sarı kırmızılılara karşı önemli bir performans ortaya koyan Fırtına ise umutlarını finale saklamıştı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda adres yine Turkuvaz Medya! İşte oynanan finaller ve alınan sonuçlar

İki takımın Gaziantep'te verecekleri mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Ezeli rakiplerin tek isteği evlerine kupayla dönerek taraftarlarını sevindirmek.

Ziraat Türkiye Kupası’nda adres yine Turkuvaz Medya! İşte oynanan finaller ve alınan sonuçlar

Turkuvaz Medya ekranlarında yayınlanan heyecana ortak olmak isteyen futbolseverler için 2011-2012 sezonundan bu yana oynanan Ziraat Türkiye Kupası finallerini derledik. İşte alınan sonuçlar ve atılan goller...

Ziraat Türkiye Kupası’nda adres yine Turkuvaz Medya! İşte oynanan finaller ve alınan sonuçlar

🏆 2011-2012 Sezonu

  • Maç: Bursaspor 0-4 Fenerbahçe

  • Goller: Alex de Souza (2), Cristian Baroni, Caner Erkin

  • Şampiyon: Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası’nda adres yine Turkuvaz Medya! İşte oynanan finaller ve alınan sonuçlar

🏆 2012-2013 Sezonu

  • Maç: Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor

  • Gol: Moussa Sow

  • Şampiyon: Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası’nda adres yine Turkuvaz Medya! İşte oynanan finaller ve alınan sonuçlar

🏆 2013-2014 Sezonu

  • Maç: Galatasaray 1-0 Eskişehirspor

  • Gol: Wesley Sneijder (70')

  • Şampiyon: Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası’nda adres yine Turkuvaz Medya! İşte oynanan finaller ve alınan sonuçlar

🏆 2014-2015 Sezonu

  • Maç: Galatasaray 3-2 Bursaspor

  • Goller: Burak Yılmaz (3) | Bursaspor: Fernandão (pen.), Volkan Şen

  • Şampiyon: Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası’nda adres yine Turkuvaz Medya! İşte oynanan finaller ve alınan sonuçlar

🏆 2015-2016 Sezonu

  • Maç: Galatasaray 1-0 Fenerbahçe

  • Gol: Lukas Podolski

  • Şampiyon: Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası’nda adres yine Turkuvaz Medya! İşte oynanan finaller ve alınan sonuçlar

🏆 2016-2017 Sezonu

  • Maç: İstanbul Başakşehir 0-0 Konyaspor (Penaltılar: 1-4)

  • Goller: Normal sürede gol yok

  • Şampiyon: Konyaspor

Ziraat Türkiye Kupası’nda adres yine Turkuvaz Medya! İşte oynanan finaller ve alınan sonuçlar

🏆 2017-2018 Sezonu

  • Maç: Akhisarspor 3-2 Fenerbahçe

  • Goller: Miguel Lopes, Abdoul Sissoko, Hélder Barbosa | Fenerbahçe: Fernandão, Josef de Souza

  • Şampiyon: Akhisarspor

Ziraat Türkiye Kupası’nda adres yine Turkuvaz Medya! İşte oynanan finaller ve alınan sonuçlar

🏆 2018-2019 Sezonu

  • Maç: Galatasaray 3-1 Akhisarspor

  • Goller: Sinan Gümüş (pen.), Sofiane Feghouli, Diagne | Akhisarspor: Elvis Manu

  • Şampiyon: Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası’nda adres yine Turkuvaz Medya! İşte oynanan finaller ve alınan sonuçlar

🏆 2019-2020 Sezonu

  • Maç: Trabzonspor 2-0 Alanyaspor

  • Goller: Abdülkadir Ömür, Alexander Sørloth

  • Şampiyon: Trabzonspor

Ziraat Türkiye Kupası’nda adres yine Turkuvaz Medya! İşte oynanan finaller ve alınan sonuçlar

🏆 2020-2021 Sezonu

  • Maç: Beşiktaş 2-0 Antalyaspor

  • Goller: Josef de Souza, Valentin Rosier

  • Şampiyon: Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası’nda adres yine Turkuvaz Medya! İşte oynanan finaller ve alınan sonuçlar

🏆 2021-2022 Sezonu

  • Maç: Sivasspor 3-2 Kayserispor (Uzatmalarda)

  • Goller: Sivasspor: Aaron Appindangoyé, Max Gradel, Moussa Konaté | Kayserispor: Ramazan Civelek, İlhan Parlak

  • Şampiyon: Sivasspor

Ziraat Türkiye Kupası’nda adres yine Turkuvaz Medya! İşte oynanan finaller ve alınan sonuçlar

🏆 2022-2023 Sezonu

  • Maç: Fenerbahçe 2-0 İstanbul Başakşehir

  • Goller: Michy Batshuayi (2)

  • Şampiyon: Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası’nda adres yine Turkuvaz Medya! İşte oynanan finaller ve alınan sonuçlar

🏆 2023-2024 Sezonu

  • Maç: Beşiktaş 3-2 Trabzonspor

  • Goller: Beşiktaş: Salih Uçan, Cenk Tosun, Al-Musrati | Trabzonspor: Paul Onuachu, Nicolas Pépé

  • Şampiyon: Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası’nda adres yine Turkuvaz Medya! İşte oynanan finaller ve alınan sonuçlar

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