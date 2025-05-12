Ziraat Türkiye Kupası’nda adres yine Turkuvaz Medya! İşte oynanan finaller ve alınan sonuçlar

Trendyol Süper Lig'de cumartesi akşamı oynanan Trabzonspor - Galatasaray maçını konuk takım kazanmış ve şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmayı başarmıştı. Sarı kırmızılılara karşı önemli bir performans ortaya koyan Fırtına ise umutlarını finale saklamıştı.
İki takımın Gaziantep'te verecekleri mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Ezeli rakiplerin tek isteği evlerine kupayla dönerek taraftarlarını sevindirmek.
Turkuvaz Medya ekranlarında yayınlanan heyecana ortak olmak isteyen futbolseverler için 2011-2012 sezonundan bu yana oynanan Ziraat Türkiye Kupası finallerini derledik. İşte alınan sonuçlar ve atılan goller...