Demir Ege Tıknaz devlerin transfer listesinde! 3. Türk olabilir

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Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; genç futbolcuyla Portekiz'in üç büyük kulübü Benfica, Porto ve Sporting ile birlikte, Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig de ilgileniyor. Kulüplerin oyuncuyu sezon boyunca yakından takip ettiği ve yaz transfer döneminde resmi teklif hazırlığında olduğu aktarıldı.

Demir Ege Tıknaz (Rio Ave) PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU Demir Ege, bu sezon Rio Ave formasıyla 32 maça çıkarken, 4 gol ve 2 asist üretmeyi başardı. Orta sahada gösterdiği istikrarlı performans, hem Portekiz Ligi'nde hem de Avrupa genelinde dikkat çekti.