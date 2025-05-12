Demir Ege Tıknaz devlerin transfer listesinde! 3. Türk olabilir

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; genç futbolcuyla Portekiz'in üç büyük kulübü Benfica, Porto ve Sporting ile birlikte, Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig de ilgileniyor. Kulüplerin oyuncuyu sezon boyunca yakından takip ettiği ve yaz transfer döneminde resmi teklif hazırlığında olduğu aktarıldı.
Demir Ege Tıknaz (Rio Ave)
PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU
Demir Ege, bu sezon Rio Ave formasıyla 32 maça çıkarken, 4 gol ve 2 asist üretmeyi başardı. Orta sahada gösterdiği istikrarlı performans, hem Portekiz Ligi'nde hem de Avrupa genelinde dikkat çekti.
Demir Ege Tıknaz (Rio Ave)
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA: OPSİYON VE BONSERVİS MESAJI
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Rio Ave'nin elindeki 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmak istediğini belirtmişti. Ancak Adalı, kulüp olarak oyuncudan daha yüksek bir bonservis geliri beklediklerini ve satış için çeşitli opsiyonların değerlendirileceğini ifade etti.