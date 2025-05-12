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Serdal Adalı'nın ikinci kez başkan seçilmesi sonrası Adana Demirspor'u 4-1 ile geçerek 3 puanın sahibi olan Beşiktaş, yeni sezonun ilk transferini bitirmek üzere.

Mahmudu Bajo (Slovakya basını) Slovakya'nın Futbalove Zakulisie adlı spor sitesinde yer alan habere göre, Beşiktaş, 20 yaşındaki Gambiyalı ön libero Mahmudu Bajo için kulübüyle el sıkıştı. Siyah-beyazlıların bu transfer için 2.7 milyon euro bonservis ve ek bonuslar ödeyeceği belirtildi. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşması bekleniyor.