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Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! Maliyeti belli oldu: İşte bonservisi

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, orta sahaya genç ve potansiyelli bir ismi kazandırmak üzere. Siyah beyazlılar, geleceğin yıldızı olarak gösterilen futbolcu için kulübüyle anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025 , 21:35 Güncelleme Tarihi :12 Mayıs 2025 , 21:40
Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! Maliyeti belli oldu: İşte bonservisi

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Serdal Adalı'nın ikinci kez başkan seçilmesi sonrası Adana Demirspor'u 4-1 ile geçerek 3 puanın sahibi olan Beşiktaş, yeni sezonun ilk transferini bitirmek üzere.

Mahmudu Bajo (Slovakya basını)Mahmudu Bajo (Slovakya basını)

Slovakya'nın Futbalove Zakulisie adlı spor sitesinde yer alan habere göre, Beşiktaş, 20 yaşındaki Gambiyalı ön libero Mahmudu Bajo için kulübüyle el sıkıştı. Siyah-beyazlıların bu transfer için 2.7 milyon euro bonservis ve ek bonuslar ödeyeceği belirtildi. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşması bekleniyor.

Mahmudu Bajo (Foot Africa)Mahmudu Bajo (Foot Africa)

Mahmudu Bajo, Beşiktaş'ın son yıllarda uyguladığı genç ve gelişime açık oyunculara yatırım yapma stratejisine uygun bir profil olarak değerlendiriliyor. 20 yaşındaki futbolcunun, orta saha rotasyonunda önemli bir rol üstlenmesi planlanıyor.

Mahmudu Bajo (Slovakya basını)Mahmudu Bajo (Slovakya basını)

Bu sezon Dunajska Streda formasıyla 32 resmi maçta 2.555 dakika süre alan Mahmudu Bajo, skor katkısı sağlayamasa da istikrarlı performansıyla dikkat çekti. Defansif yönü güçlü olan genç futbolcunun, Süper Lig'e uyum sağladıktan sonra Beşiktaş'ın orta saha dengesine katkı sunması bekleniyor.

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