Serdal Adalı'nın ikinci kez başkan seçilmesi sonrası Adana Demirspor'u 4-1 ile geçerek 3 puanın sahibi olan Beşiktaş, yeni sezonun ilk transferini bitirmek üzere.
Serdal Adalı'nın ikinci kez başkan seçilmesi sonrası Adana Demirspor'u 4-1 ile geçerek 3 puanın sahibi olan Beşiktaş, yeni sezonun ilk transferini bitirmek üzere.
Slovakya'nın Futbalove Zakulisie adlı spor sitesinde yer alan habere göre, Beşiktaş, 20 yaşındaki Gambiyalı ön libero Mahmudu Bajo için kulübüyle el sıkıştı. Siyah-beyazlıların bu transfer için 2.7 milyon euro bonservis ve ek bonuslar ödeyeceği belirtildi. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşması bekleniyor.
Mahmudu Bajo, Beşiktaş'ın son yıllarda uyguladığı genç ve gelişime açık oyunculara yatırım yapma stratejisine uygun bir profil olarak değerlendiriliyor. 20 yaşındaki futbolcunun, orta saha rotasyonunda önemli bir rol üstlenmesi planlanıyor.
Bu sezon Dunajska Streda formasıyla 32 resmi maçta 2.555 dakika süre alan Mahmudu Bajo, skor katkısı sağlayamasa da istikrarlı performansıyla dikkat çekti. Defansif yönü güçlü olan genç futbolcunun, Süper Lig'e uyum sağladıktan sonra Beşiktaş'ın orta saha dengesine katkı sunması bekleniyor.