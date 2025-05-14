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2026 Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu!

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmasının ardından gözler 2025 Süper Kupa organizasyonuna çevrildi. Yeni formata göre oynanacak Süper Kupa’da yarı final ve final aşamaları tek maç eleme usulüyle tarafsız sahalarda gerçekleştirilecek. Turnuvanın 2026 Ocak ayında oynatılması planlanıyor. Oynanan Ziraat Türkiye Kupası Finali ile birlikte eşleşmeler de belirlendi.

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Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 01:01 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 01:01
2026 Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu!

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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan yeni formata göre lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile lig ikincisi karşı karşıya gelecek. Kazanan takımlar finalde karşılaşarak Süper Kupa şampiyonunu belirleyecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan ve Süper Lig'de ilk iki sırayı garantileyen Galatasaray, Süper Kupa'da iki ayrı unvana sahip olduğu için iki farklı eşleşmede yer alacak. Bu durumda kupa finalisti Trabzonspor ve lig ikincisi Fenerbahçe de organizasyonda yer alacak.

Galatasaray'ın hem kupa şampiyonu hem de ilk iki içinde yer alması nedeniyle, Süper Kupa'ya katılacak son takım, lig üçüncüsü olacak. Mevcut puan durumuna göre Beşiktaş, bu sırada yer alıyor ve Fenerbahçe'nin rakibi konumunda bulunuyor.

Eğer Süper Lig sıralaması sezon sonunda değişmezse, 2025 Süper Kupa'daki muhtemel yarı final eşleşmeleri şu şekilde olacak:

Galatasaray – Trabzonspor

Fenerbahçe – Beşiktaş (veya Samsunspor)

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