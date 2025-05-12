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Trabzonspor'dan Galatasaray maçı için sert açıklama! "Bu ülkede futbol sahada oynanmıyor"

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'a 2-0 yenilen Trabzonspor, 14 Mayıs'ta ise Ziraat Türkiye Kupası finalinde ezeli rakibiyle yeniden karşılaşacak. Bordo mavililer, TFF'nin maça Cihan Aydın'ı atamasının ardından flş bir açıklama paylaşarak; "Bu ülkede futbol sahada oynanmıyor" dedi.

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Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025 , 14:13 Güncelleme Tarihi :12 Mayıs 2025 , 14:17
Trabzonspor’dan Galatasaray maçı için sert açıklama! Bu ülkede futbol sahada oynanmıyor

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Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Eski Başkanımız Sayın Özkan Sümer'in sözleriyle bir kez daha yüksek sesle ilan ediyoruz: "Bu ülkede futbol sahada oynanmıyor"

Takımımıza karşı sezon başından bugüne yapılanlar, münferit hata ve insani zaaf olarak asla değerlendirilemez. Karşımızda planlı ve süreklilik arz eden asimetrik müdahale düzeni vardır.

Daha iki hafta önce Kasımpaşa ardından Galatasaray karşısında "VAR tiyatrosu" sahne almış, Türk futbol tarihinde örneği olmayan ofsayt kurgularıyla puanlarımız gasp edilmiştir.

Süper Lig yetmemiş olacak ki Türkiye Kupası finalinde bir isim karşımıza çıkarılmıştır: Cihan Aydın. Peki kimdir bu figüran?

MHK'nın VAR toplantısına "En büyük Galatasaray" kullanıcı adıyla katılan, tribün kimliğiyle övünen, aidiyetini gizleme gereği dahi duymayan sözüm ona 'hakemdir!'

Görünen o ki TFF her türlü renge bürünmektedir ancak adaletin rengine sırt çevirmektedir.

Maalesef TFF'de adalet müessesesi artık çürümüş, kurum yansızlığını kaybetmiş, ahlaki zemin de terk edilmiştir.

Bu atamanın amacı; Türkiye'nin en büyük iki kulübünü sahada, tribünde, sokakta karşı karşıya getirmekten başka bir şey değildir!

Şunun gayet iyi anlaşılmasını istiyoruz!

Telafisi olmayacak Türkiye Kupası finalinde kulübümüzün hakkını yiyen; kendi geleceğini harcar ve camiamızın öfkesinde boğulur.

Çünkü tarihi zulüm yapanlar değil, zulme direnenler şekillendirir.

Ve bilinsin ki; "Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur."

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