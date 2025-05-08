ŞİFRESİZ | Chelsea-Djurgarden maçı ne zaman? Chelsea-Djurgarden maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea, Londra'da İsveç'in formda ekibi Djurgarden'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Karşılaşmanın saati, yayın kanalı ve diğer detaylar yoğun şekilde araştırılıyor. İşte dev randevuya dair tüm detaylar...