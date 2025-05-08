ŞİFRESİZ | Chelsea-Djurgarden maçı ne zaman? Chelsea-Djurgarden maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea, Londra'da İsveç'in formda ekibi Djurgarden'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Karşılaşmanın saati, yayın kanalı ve diğer detaylar yoğun şekilde araştırılıyor. İşte dev randevuya dair tüm detaylar...
İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea, Londra'da İsveç'in formda ekibi Djurgarden'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Karşılaşmanın saati, yayın kanalı ve diğer detaylar yoğun şekilde araştırılıyor. İşte dev randevuya dair tüm detaylar...
CHELSEA-DJURGARDEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Chelsea-Djurgarden karşılaşması 8 Mayıs 2025 Perşembe günü oynanacak. Mücadele İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan Stamford Bridge'de gerçekleşecek.
Maç bu akşam TS 22.00'de başlayacak.
CHELSEA-DJURGARDEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TRT tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
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Chelsea: Jorgensen; Acheampong, Badiashile, Tosin, Gusto; James, Amougou, Dewsbury-Hall; Sancho, Mheuka, George
Djurgardens: Rinne; Stahl, Larsson, Danielson, Kosugi; Finndell, Stensson, Gulliksen; Haarala, Nguen, Priske