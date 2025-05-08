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ŞİFRESİZ | Chelsea-Djurgarden maçı ne zaman? Chelsea-Djurgarden maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbol sahnesinde heyecan dorukta! Premier Lig’in köklü devi Chelsea, kendi sahasında İsveç temsilcisi Djurgarden’ı ağırlıyor. Londra'nın tarihi atmosferinde oynanacak bu zorlu mücadelenin saat ve yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Chelsea-Djurgarden maçı ne zaman? Chelsea-Djurgarden maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte mücadeleye ilişkin önemli detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 16:05 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 16:07
ŞİFRESİZ | Chelsea-Djurgarden maçı ne zaman? Chelsea-Djurgarden maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea, Londra'da İsveç'in formda ekibi Djurgarden'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Karşılaşmanın saati, yayın kanalı ve diğer detaylar yoğun şekilde araştırılıyor. İşte dev randevuya dair tüm detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

CHELSEA-DJURGARDEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Chelsea-Djurgarden karşılaşması 8 Mayıs 2025 Perşembe günü oynanacak. Mücadele İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan Stamford Bridge'de gerçekleşecek.

Maç bu akşam TS 22.00'de başlayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

CHELSEA-DJURGARDEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MUHTEMEL 11'LER

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Chelsea: Jorgensen; Acheampong, Badiashile, Tosin, Gusto; James, Amougou, Dewsbury-Hall; Sancho, Mheuka, George

Djurgardens: Rinne; Stahl, Larsson, Danielson, Kosugi; Finndell, Stensson, Gulliksen; Haarala, Nguen, Priske

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