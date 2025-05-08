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TRT 1 canlı kesintisiz maç nereden izlenir? Manchester Utd-Athletic Bilbao maçı HD canlı yayın bilgileri…

Bu akşam TRT 1 ekranlarında canlı olarak İngiliz devi Manchester United, sahasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu ağırlıyor. Manchester Utd-Athletic Bilbao maçını canlı izlemek isteyenler, TRT 1 canlı maç izleme frekans bilgilerini araştırıyor. Peki Manchester Utd-Athletic Bilbao maçı canlı HD kesintisiz nasıl izlenir? İşte güncel bilgiler…

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 11:57 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 11:57
TRT 1 canlı kesintisiz maç nereden izlenir? Manchester Utd-Athletic Bilbao maçı HD canlı yayın bilgileri…

Manchester United ve Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nde büyük bir rekabete sahne olacak. 8 Mayıs Perşembe günü Manchester Utd-Athletic Bilbao maçının canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. TRT 1 canlı yayın bilgileri ve maç saati merak ediliyor. Peki TRT 1 canlı maç nereden izlenir? İşte detaylar…

TRT 1 canlı kesintisiz maç nereden izlenir? Manchester Utd-Athletic Bilbao maçı HD canlı yayın bilgileri…

MANCHESTER UTD-ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester Utd-Athletic Bilbao maçı, 8 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'da oynanacak.

TRT 1 canlı kesintisiz maç nereden izlenir? Manchester Utd-Athletic Bilbao maçı HD canlı yayın bilgileri…

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE

Manchester Utd-Athletic Bilbao maçı bu akşam TRT 1 ekranlarında canlı olarak https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002 sitesinden yayınlanacak.

TRT 1 canlı kesintisiz maç nereden izlenir? Manchester Utd-Athletic Bilbao maçı HD canlı yayın bilgileri…

MANCHESTER UNITED-ATHLETIC BILBAO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Onana; Lindelof, Maguire, Yoro; Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Fernandes, Garnacho; Hojlund

Athletic Bilbao: Agirrezabala; De Marcos, Paredes, Alvarez, Berchiche; De Galarreta, Jauregizar; I. Williams, Berenguer, N. Williams; Sannadi

MANCHESTER UNITED-ATHLETIC BILBAO MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

TRT 1 canlı kesintisiz maç nereden izlenir? Manchester Utd-Athletic Bilbao maçı HD canlı yayın bilgileri…

TRT 1 CANLI YAYIN FREKANS BİLGİSİ

TRT, Avrupa Ligi maçlarının Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesini duyurdu. Güncel frekans bilgileri şu şekildedir ⤵

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

TRT 1 canlı kesintisiz maç nereden izlenir? Manchester Utd-Athletic Bilbao maçı HD canlı yayın bilgileri…

(Fotoğraflar: AA)