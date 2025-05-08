TRT 1 canlı kesintisiz maç nereden izlenir? Manchester Utd-Athletic Bilbao maçı HD canlı yayın bilgileri…

Manchester United ve Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nde büyük bir rekabete sahne olacak. 8 Mayıs Perşembe günü Manchester Utd-Athletic Bilbao maçının canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. TRT 1 canlı yayın bilgileri ve maç saati merak ediliyor. Peki TRT 1 canlı maç nereden izlenir? İşte detaylar…