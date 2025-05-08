TRT 1 canlı kesintisiz maç nereden izlenir? Manchester Utd-Athletic Bilbao maçı HD canlı yayın bilgileri…

Manchester United ve Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nde büyük bir rekabete sahne olacak. 8 Mayıs Perşembe günü Manchester Utd-Athletic Bilbao maçının canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. TRT 1 canlı yayın bilgileri ve maç saati merak ediliyor. Peki TRT 1 canlı maç nereden izlenir? İşte detaylar…
MANCHESTER UTD-ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA?
Manchester Utd-Athletic Bilbao maçı, 8 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'da oynanacak.
TRT 1 CANLI MAÇ İZLE
Manchester Utd-Athletic Bilbao maçı bu akşam TRT 1 ekranlarında canlı olarak https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002 sitesinden yayınlanacak.
MANCHESTER UNITED-ATHLETIC BILBAO MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Manchester United: Onana; Lindelof, Maguire, Yoro; Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Fernandes, Garnacho; Hojlund
Athletic Bilbao: Agirrezabala; De Marcos, Paredes, Alvarez, Berchiche; De Galarreta, Jauregizar; I. Williams, Berenguer, N. Williams; Sannadi
MANCHESTER UNITED-ATHLETIC BILBAO MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ
TRT 1 CANLI YAYIN FREKANS BİLGİSİ
TRT, Avrupa Ligi maçlarının Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesini duyurdu. Güncel frekans bilgileri şu şekildedir ⤵
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4