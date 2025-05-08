UEFA Avrupa Ligi | Bodo Glimt-Tottenham maçı hangi kanalda? Bodo Glimt-Tottenham maç kadrosu

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş mücadelesinde İngiliz ekibi Tottenham, Norveç deplasmanında Bodo/Glimt'e konuk oluyor. İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş mücadelesinde İngiliz ekibi Tottenham, Norveç deplasmanında Bodo/Glimt'e konuk oluyor. İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...
BODO GLIMT-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?
Bodo Glimt Tottenham maçı 8 Mayıs Perşembe (bugün) TSİ 22.00'de başlayacak.
BODO GLIMT-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TRT Spor ekranlarında naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Bodo/Glimt: Haykin, Gundersen, Schmidt Nielsen, Sjovold, Bjorkan, Fet, Saltnes, Hauge, Maatta, Didrik Blomberg, Hogh
Tottenham: Vicario, Romero, Ven, Udogie, Porro, Bissouma, Bentancur, Maddison, Johnson, Richarlison, Solanke
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