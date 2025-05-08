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UEFA Avrupa Ligi | Bodo Glimt-Tottenham maçı hangi kanalda? Bodo Glimt-Tottenham maç kadrosu

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş mücadelesinde İngiliz ekibi Tottenham, Norveç deplasmanında Bodo/Glimt'e konuk oluyor. Peki Bodo/Glimt - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Dev karşılaşma şifresiz mi izlenebilecek? İşte mücadeleye ilişkin tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 14:55 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 15:01
UEFA Avrupa Ligi | Bodo Glimt-Tottenham maçı hangi kanalda? Bodo Glimt-Tottenham maç kadrosu

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UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş mücadelesinde İngiliz ekibi Tottenham, Norveç deplasmanında Bodo/Glimt'e konuk oluyor. İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BODO GLIMT-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?

Bodo Glimt Tottenham maçı 8 Mayıs Perşembe (bugün) TSİ 22.00'de başlayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BODO GLIMT-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor ekranlarında naklen yayınlanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Muhtemel 11'ler

Bodo/Glimt: Haykin, Gundersen, Schmidt Nielsen, Sjovold, Bjorkan, Fet, Saltnes, Hauge, Maatta, Didrik Blomberg, Hogh

Tottenham: Vicario, Romero, Ven, Udogie, Porro, Bissouma, Bentancur, Maddison, Johnson, Richarlison, Solanke

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