Serdal Adalı’dan Victor Osimhen ve Alexander Sörloth açıklaması

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Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adalı, yeni sezon planlamasında forvet hattının öncelikli olduğunu belirtti. Siyah-beyazlı takımın mevcut santrforu Ciro Immobile hakkında konuşan Adalı, Hatayspor maçı öncesinde oyuncuyla bire bir görüşme yaptığını ifade etti.

Ciro Immobile (AA) IMMOBİLE İLE BİRE BİR GÖRÜŞME

"Immobile, Altın Ayakkabı paylaşımını yaptıktan sonra, Hatayspor maçı öncesi kendisiyle bir toplantı gerçekleştirdim ve bazı uyarılarda bulundum." diyen Serdal Adalı, oyuncunun performansı ve saha dışı davranışları konusunda hassasiyet gösterdi.