Galatasaray’da gelecek sezonun kombineleri satışa çıkıyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, GSPara Kart sahibi taraftarlar kombine biletlerini 12 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00 itibarıyla öncelikli olarak satın alabilecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, GSPara Kart sahibi taraftarlar kombine biletlerini 12 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00 itibarıyla öncelikli olarak satın alabilecek.
GENEL SATIŞ 13 MAYIS SALI GÜNÜ
Galatasaray logolu Passolig kart sahipleri ise 13 Mayıs Salı günü saat 14.00'ten itibaren kombine bilet alımı yapabilecek. Satışlar, Galatasaray'ın resmi kanalları üzerinden gerçekleştirilecek.
2025-26 SEZONU KOMBİNE BİLET FİYATLARI
Galatasaray'ın açıkladığı tribün bazlı kombine fiyatları şöyle:
Sahayı daha yakından gören özel tribünler: