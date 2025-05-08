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Galatasaray'da gelecek sezonun kombineleri satışa çıkıyor

Galatasaray Spor Kulübü, 2025-2026 sezonu kombine bilet genel satış tarihini ve tribün fiyatlarını duyurdu. Sarı-kırmızılı taraftarları ilgilendiren açıklamada öncelikli satış ve genel satış takvimi netlik kazandı.

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 18:18 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 18:18
Galatasaray’da gelecek sezonun kombineleri satışa çıkıyor

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, GSPara Kart sahibi taraftarlar kombine biletlerini 12 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00 itibarıyla öncelikli olarak satın alabilecek.

Galatasaray Taraftarları (Takvim Foto Arşiv)Galatasaray Taraftarları (Takvim Foto Arşiv)

GENEL SATIŞ 13 MAYIS SALI GÜNÜ
Galatasaray logolu Passolig kart sahipleri ise 13 Mayıs Salı günü saat 14.00'ten itibaren kombine bilet alımı yapabilecek. Satışlar, Galatasaray'ın resmi kanalları üzerinden gerçekleştirilecek.

Galatasaray Taraftarları (Takvim Foto Arşiv)Galatasaray Taraftarları (Takvim Foto Arşiv)

2025-26 SEZONU KOMBİNE BİLET FİYATLARI
Galatasaray'ın açıkladığı tribün bazlı kombine fiyatları şöyle:

  • Kale arkası üst tribün: 24.000 TL
  • Kale arkası tribün: 26.000 TL
  • Doğu ve batı üst tribün: 53.000 TL
  • Doğu ve batı alt tribün: 60.000 TL

Sahayı daha yakından gören özel tribünler:

  • 80.000 TL
  • 90.000 TL
  • 115.000 TL
  • 140.000 TL
  • 180.000 TL
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