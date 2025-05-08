Galatasaray’da 6 ayrılık birden! Yıldızlarla yollar ayrılacak

Galatasaray camiası, Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu resmen ilan etmeye hazırlanırken, 5. yıldız kutlamaları için de özel organizasyonlar planlıyor. Hem sportif başarı hem de kadro planlaması konusunda yoğun mesai harcanıyor.
Galatasaray camiası, Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu resmen ilan etmeye hazırlanırken, 5. yıldız kutlamaları için de özel organizasyonlar planlıyor. Hem sportif başarı hem de kadro planlaması konusunda yoğun mesai harcanıyor.
SEZON SONUNDA 8 AYRILIK BEKLENİYOR
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sarı-kırmızılı takımda 6 futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor. İşte ayrılması gündemde olan o isimler ve transfer detayları:
1. Fernando Muslera
Galatasaray'daki 13. sezonunu yaşayan tecrübeli kaleci, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte kariyerine ülkesinde son vermeye hazırlanıyor. Uruguay'a dönüşü gündemde.
2. Carlos Cuesta
Ara transfer döneminde kadroya katılan savunma oyuncusunun performansı beklentilerin altında kaldı. Galatasaray, gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
3. Elias Jelert
Genç yaşına rağmen büyük umutlarla transfer edilen Jelert, fiziksel yeterliliği nedeniyle Okan Buruk'un ilk tercihi olamadı. Frankowski'nin transferi sonrası kiralık gönderilmesi gündemde.
4. Gabriel Sara
Orta sahada gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Brezilyalı oyuncu, Premier League devi Manchester City'nin radarına girdi. Galatasaray, 35 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyecek.
5. Dries Mertens
Tecrübesiyle Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda önemli katkı sağlayan Belçikalı yıldızın sözleşmesi sona eriyor. Yönetim, Mertens'e veda etmeye hazırlanıyor.
6. Alvaro Morata
Ocak ayında Milan'dan kadroya dahil edilen İspanyol forvet, Osimhen'in gerisinde kalmaktan memnun değil. İlk 11'de yer almak isteyen Morata, İspanya'dan teklifler alıyor.