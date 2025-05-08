Galatasaray’da Victor Osimhen depremi! Transfer için şoke eden haber

Victor Osimhen (AA)
İTALYAN BASININDAN ÇARPICI İDDİA: PIF DEVREDE
İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Il Mattino, Suudi Arabistan Varlık Fonu'nun (PIF), Osimhen ve takım arkadaşı Frank Anguissa için Napoli'ye teklif sunduğunu yazdı. Haberde, PIF'in kontrolündeki Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Nassr ve Al-Shabab kulüplerinin oyuncular için devreye girdiği belirtildi.
Victor Osimhen (AA)
100 MİLYON DOLARLIK PAKET
İtalyan basınındaki habere göre, Napoli'nin yeniden yapılanması için Suudi Arabistan'dan yaklaşık 100 milyon dolarlık bir kaynak akışı mümkün görünüyor. Osimhen transferiyle ilgili detaylar henüz netlik kazanmazken, Anguissa'nın Chelsea'den beklediği ilgiyi görememesi üzerine Suudi Arabistan'dan gelen teklifi kabul etmeye sıcak baktığı kaydedildi.