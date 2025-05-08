Galatasaray’da Victor Osimhen depremi! Transfer için şoke eden haber

Napoli'den kiralık olarak Galatasaray kadrosuna katılan Nijeryalı yıldız, gösterdiği performansla yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa ve Ortadoğu'da da birçok kulübün dikkatini çekti. Özellikle Galatasaray taraftarlarının sevgilisi haline gelen Osimhen'in yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu.

"Türkiye'de 85 milyon kişi aynı soruyla bana geliyor. Futboldaki yarış devam ediyor. Transfer dönemi haziran başında başlayacak. Şu anda sadece sahaya odaklanmış durumdayız. Gündemimizde transfer yok. Zamanı geldiğinde gerekli açıklamaları yapacağız."

Victor Osimhen (AA)

OSIMHEN: "BURADA ÇOK MUTLUYUM"

Yıldız futbolcu da yaptığı açıklamada Türkiye'de ve Galatasaray'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şu sözleri kullandı:

"Burada olmaktan dolayı çok keyif aldım. Türk halkı futbola büyük bir tutkuyla bağlı. Ailemle birlikte çok mutluyuz. Kızım bile Galatasaray marşlarını söylüyor. Türkiye'nin en büyük kulübünde oynamaktan gurur duyuyorum."