SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Transfer için şoke eden haber

Galatasaray’da bu sezon gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken Victor Osimhen’in geleceği belirsizliğini korurken, İtalyan basınından gelen haberler sarı-kırmızılı camiayı endişelendirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 17:37 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 17:37
Galatasaray’da Victor Osimhen depremi! Transfer için şoke eden haber

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Napoli'den kiralık olarak Galatasaray kadrosuna katılan Nijeryalı yıldız, gösterdiği performansla yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa ve Ortadoğu'da da birçok kulübün dikkatini çekti. Özellikle Galatasaray taraftarlarının sevgilisi haline gelen Osimhen'in yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

DURSUN ÖZBEK'TEN OSİMHEN YANITI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde Osimhen transferiyle ilgili gelen sorulara şu ifadelerle yanıt verdi:

"Türkiye'de 85 milyon kişi aynı soruyla bana geliyor. Futboldaki yarış devam ediyor. Transfer dönemi haziran başında başlayacak. Şu anda sadece sahaya odaklanmış durumdayız. Gündemimizde transfer yok. Zamanı geldiğinde gerekli açıklamaları yapacağız."

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

OSIMHEN: "BURADA ÇOK MUTLUYUM"
Yıldız futbolcu da yaptığı açıklamada Türkiye'de ve Galatasaray'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şu sözleri kullandı:

"Burada olmaktan dolayı çok keyif aldım. Türk halkı futbola büyük bir tutkuyla bağlı. Ailemle birlikte çok mutluyuz. Kızım bile Galatasaray marşlarını söylüyor. Türkiye'nin en büyük kulübünde oynamaktan gurur duyuyorum."

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

İTALYAN BASININDAN ÇARPICI İDDİA: PIF DEVREDE
İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Il Mattino, Suudi Arabistan Varlık Fonu'nun (PIF), Osimhen ve takım arkadaşı Frank Anguissa için Napoli'ye teklif sunduğunu yazdı. Haberde, PIF'in kontrolündeki Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Nassr ve Al-Shabab kulüplerinin oyuncular için devreye girdiği belirtildi.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

100 MİLYON DOLARLIK PAKET
İtalyan basınındaki habere göre, Napoli'nin yeniden yapılanması için Suudi Arabistan'dan yaklaşık 100 milyon dolarlık bir kaynak akışı mümkün görünüyor. Osimhen transferiyle ilgili detaylar henüz netlik kazanmazken, Anguissa'nın Chelsea'den beklediği ilgiyi görememesi üzerine Suudi Arabistan'dan gelen teklifi kabul etmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’nin şaibeli kurultayı iptal mi ediliyor? Kemal Kılıçdaroğlu mağdur sıfatıyla ifadeye çağırıldı: Hançeri çıkarma fırsatı
Başkan Erdoğan’dan Külliye’de önemli kabul: Irak Başbakanı Sudani Ankara’da!
Takas Bank
CANLI | Google Dijital Mecralar Komisyonu’nda hesaba çekildi! Algoritma diyerek sansür mü? Sert sözler: Tekelsiniz zorbasınız!
İstanbul’da kritik zirve! Bakan Kurum riskli konut sayısını açıkladı | Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulacak
DEM Parti’den Sırrı Süreyya Önder’e suikast açıklaması: Aracında düzenek bulunmuştu! Perinçek son ziyareti anlattı
Papa seçiminde yemek krizi: Kardinaller tatsız tuzsuz dedi! Kızarmış tavuk neden yasak?
Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! Galatasaray’a transferde dev darbe
Başkan Erdoğan’dan vatandaşa uyarı vakıflara çağrı: Evlenecek gençlere daha fazla destek olun
Milli Savunma Bakanlığı’ndan Pakistan-Hindistan savaşına ilk yorum! NATO tarihinde bir ilk... Tuğgeneral Eray Üngüder’e kritik görev
CHP’den dijital komisyonda korsan eylem! İmamoğlu bahanesiyle masada tepindiler: Dont speak deyip Google temsilcilerini tehdit ettiler
Trump duyurdu: Beyaz Saray’da dünyayı sarsan basın toplantısı! İngiltere ile kritik anlaşma
Özel İmamoğlu’na ’X’ attı! Provokatif paylaşımlardan o da muzdarip... Akıllara Silivri’de telefon itirafı geldi
Papa seçimi başladı: Dünyanın gözü Vatikan’da! İlk tur kara haber | Trump’tan seçimi etkilemek için 1 milyar dolar
Saraçhane’den sonra Beyazıt! CHP yine mütedeyyin camiaya saldırdı: Ezan ve Filistin bayrağı düşmanlığı... Osmanlı hazımsızlığı
Mattia Ahmet Minguzzi davası 20 Haziran’a ertelendi! Caniler kodeste devam... Bit pazarından yeni görüntü geldi
CANLI | Hindistan-Pakistan savaşı başladı! Füzeler ateşlendi, camiler hedef alındı | Gece boyu topçu ateşi
Burak Dakak ve Buse Meral başrolde! Aile Saadeti yakında ATV’de izleyici ile buluşacak...
Ali Nuhoğlu’nun karanlık bağlantıları deşifre oldu! Bir ucu BAE’ye diğer ucu Türkiye’nin en önemli bankasına uzanıyor
Aile Şerefi’nin Zeynep’i Itır Esen güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!