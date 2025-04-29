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Biyonik adamı Victor Osimhen

Eyüpsor maçında Caner Erkin'i akrobatik bir hareketle çalımlayıp golü atan Osimhen, ligde yalnızca bir maç kaçırırken takımına 39 golle (31 gol ve 8 asist) katkı yaptı

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Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 12:13 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 12:13
Biyonik adamı Victor Osimhen

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Galatasaray formasıyla Süper Lig'de gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Osimhen, hem bireysel istatistikleri hem de sahadaki etkisiyle ligin öne çıkan isimlerinden biri haline geldi. Yıldız futbolcu, son olarak Eyüpspor karşılaşmasında sergilediği oyunla bu çıkışını bir kez daha gözler önüne serdi.

Söz konusu mücadelede sezonun 31. golüne imza atan Osimhen, aynı pozisyonda ayağını 2 metreyi aşan bir seviyeye kaldırarak Caner Erkin'e karşı gerçekleştirdiği çalımla tribünlerden büyük alkış aldı. Gol sonrası verdiği görüntü ise adeta "poster" niteliği taşıdı.

REKORUNU EGALE ETTİ

2022-2023 sezonunda Napoli formasıyla resmi maçlarda kaydettiği 31 golle kariyer rekoruna ulaşan 26 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'daki ilk sezonunda da aynı sayıya ulaşarak bu başarıyı Türkiye'de de tekrarlamış oldu. Süper Lig'de sezonun bitimine 5 hafta kala ve Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde bu performansa ulaşması, Osimhen'in istikrarını ve etkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

YALNIZCA TEK MAÇ KAÇIRDI

Gol katkısının yanı sıra 8 asistle de takımına hizmet eden Osimhen, toplamda 39 gole doğrudan etki ederek sezona damga vurmayı başardı. Galatasaray kariyerine ligin 5. haftasında Rizespor karşılaşmasıyla başlayan Nijeryalı futbolcu, ligde yalnızca Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

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