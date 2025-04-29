SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'da 19 Mayıs hedefi!

Galatasaray, cumartesi günü Sivasspor'u geçip, Trabzonspor ile oynayacağı biri kupa finali olmak üzere 2 derbiyi kazanmanın hesabı içinde. 19 Mayıs Bayramı haftası, Kayseri zaferiyle birlikte Rams Park'ta çifte kupa coşkusu yaşanabilir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 10:16 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 10:16
Galatasaray’da 19 Mayıs hedefi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de bitime 5 maç kala Fenerbahçe'nin 5 puan önünde olan Galatasaray, rakibinin hiçbir maçına bakmadan 10 puan toplaması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Ancak Fenerbahçe'nin kayıp yapması halinde bu süre erkene çekilebilir. Okan Buruk yönetiminde üst üste üçüncü şampiyonluğuna emin adımlarla yürüyen Sarı-Kırmızılılar'ın da fire vermeden maçlarını kazanması gerekiyor.

Cumartesi Sivas maçından sonra ligde sonraki hafta Trabzon ile oynayacak olan Sarı-Kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yine Bordo-Mavili rakibiyle kozlarını paylaşacak.

TRABZONSPOR'LA KADER DERBİLERİ

Mayıs ayını kulüp kültürü olarak benimseyen Sarı-Kırmızılılar'ın kaderini 2 Trabzonspor maçı belirleyecek. 14 Mayıs'ta oynanacak kupa finali öncesi iki takım ligde Papara Park'ta kozlarını paylaşacak.

Galatasaray burada puan kaybı yaparsa Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu olacak. Avrupa hedefi olan Bordo-Mavililer'in ligdeki sıralamayla bunu başarması şimdilik zor.

Fatih Tekke, sezonu mutlaka kupayla bitirmek istiyor. Ligde avantajı olan Aslan, sezonu çifte kupayla bitirme hayalini gerçekleştirmek için Trabzon'u en az 1 maçta yenmek zorunda

KAYSERİ MAÇINDA KUTLAMA HAYALİ

Yani Galatasaray için ilk hesap Sivas ve 2 Trabzonspor maçından zaferle çıkmak. 19 Mayıs haftası ise Rams Park'ta Kayseri müsabakası var. 5-1'lik Eyüp zaferinden sonra konuşan başarılı kanat oyuncusu Yunus Akgün, "İnşallah Kayserispor maçını da kazanıp taraftarımızla kupaları kutlayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Sarı-Kırmızılılar; 19 Mayıs Gençlik ve Spor Haftası'nda kazanılması muhtemel bir Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğu ile, taraftarına bayramda büyük bir mutluluk yaşatmak istiyor.

Fenerbahçeden Galatasaraya tarihi çalım! Mourinho etkisiFenerbahçeden Galatasaraya tarihi çalım! Mourinho etkisi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! Mourinho etkisi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İstanbul’daki yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Lüks otomobiller site otoparkından çıktı
CANLI | Başkan Erdoğan İtalya’ya gitti
O otelde 6 ayda 46 toplantı yaptı! Ekrem İmamoğlu’na haber uçuran bir köstebek mi vardı?
Google’ın algoritma krizi Meclis gündeminde! Basın özgürlüğüne dijital darbe | Toplantı 8 Mayıs’ta
SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul ve 13 il için jet hızında alarm! Fırtına ve toz karışacak
İspanya ve Portekiz karanlıkta kaldı! Süpermarketlere, ATM’lere akın: Yağma uyarısı | Elektrik geldi sevinç çığlıkları atıldı
Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! Mourinho etkisi
CHP lideri Özel’den İmamoğlu itirafı: Bizi telefonundan izliyor
Kadınlara kolay emeklilik | Yaş şartına dikkat! İşte milyonları ilgilendiren çalışmanın detayları
Taktik değişti amaç aynı: Önce bant ardından peçete | Ekrem İmamoğlu’nun gittiği otelden yeni görüntüler ortaya çıktı! Kameralar neden kapatıldı?
Büyük İstanbul depremi kapıda mı? 6,2’lik depremi önceden tahmin eden Uzman Şener Üşümezsoy A Haber’de yanıtladı
Hırsızlığı perdelemek, yolsuzluğu gölgelemek... CHP’nin cevap vermediği sorular: Ekrem İmamoğlu ve para kasaları neyi gizliyor?
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Frankowski yerine gelecek
Başkan Erdoğan’dan 6.2’lik deprem sonrası seferberlik çağrısı! CHP’ye tepki: İstanbul siyasi ikbal heveslerine kurban edilecek şehir değil
PKK silah bırakıp fesih kongresine gitmek yerine yine ayak diriyor! Pazarlık kokan 1 Mayıs mesajı... Süreci ağırdan alıyoruz itirafı
EGM’den jammer açıklaması: Belediyelerin kullanması suçtur
Teşekkürler Fırtına! Trabzonspor U19 - Barcelona U19: 1-4 | MAÇ SONUCU
Kaşarda nişasta, biberde boya... Zeytinyağında tohum, Antep fıstığı ve balda hile! Bilindik peynir markası listede: Taklit ve tağşiş ifşa
Tehdit paraları Murat Ongun’un eşinin hesabında toplandı... Şaibeli para trafiği: O villanın kirası yine Zeynep Ongun’dan!
Sırrı Süreyya Önder’in son durumu! Doktorları açıkladı: Kırılma noktası nörolojik problemler, refleksleri giderek azalıyor