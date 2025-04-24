Ali Koç ve Dursun Özbek uzun süre sonra UEFA açılışında yan yana

Etkinlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, UEFA yönetim kurulu üyeleri ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı. TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, eski başkan Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ve kulüp başkanları da davetliler arasındaydı.

Açılışta dikkat çeken anlardan biri, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in uzun süre sonra ilk kez yan yana gelmesiydi. İki başkan, törende çekilen toplu fotoğrafta da yan yana poz verdi.

Törene ayrıca Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası da katıldı. Üye ülke federasyon başkanları ve çok sayıda kulüp temsilcisi de açılışta hazır bulundu.