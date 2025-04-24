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Beşiktaş'ta transfere dev engel! Yönetimin elini kolunu bağlıyor

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yaz transfer dönemine dair öncelikleri netleştirdi. Siyah-beyazlı ekipte ilk hedef; santrfor, 6 numara ve kanat bölgelerine takviye yapmak. Ancak transfer çalışmalarının önünde ciddi bir engel bulunuyor: Mevcut oyuncuların devam eden sözleşmeleri.

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 10:27 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 10:27
Beşiktaş’ta transfere dev engel! Yönetimin elini kolunu bağlıyor

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Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi sona erecek tek yabancı oyuncu Arthur Masuaku olarak dikkat çekiyor. Yerli oyuncular arasında ise mukavelesi bitecek herhangi bir isim bulunmuyor. Bu da yeni yabancı transferleri için mevcut kadroda boşluk yaratılmasını zorunlu kılıyor.

Amir Hadziahmetovic (DHA)Amir Hadziahmetovic (DHA)

Siyah-beyazlıların hâlihazırda 17 oyuncuyla devam eden sözleşmesi var. Jackson Muleka'nın, Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood ile olan opsiyonel durumu ise belirsizliğini koruyor. Opsiyon, Al-Kholood'un ligde kalması halinde devreye girecek. Kiralık olarak gönderilen Jean Onana'nın durumu da net değilken, Al Musrati'nin Monaco'daki satın alma opsiyonunun kullanılmama ihtimali yüksek görünüyor.

Milot Rashica (DHA)Milot Rashica (DHA)

BEŞİKTAŞ'I YAZIN 15 KONTRAT BEKLİYOR

Bu gelişmeler doğrultusunda Beşiktaş, yaz transfer dönemine 15 mevcut kontratla girecek. Takımdan ayrılması muhtemel isimler arasında Ciro Immobile, Joao Mario ve Alex Oxlade-Chamberlain ön plana çıkıyor. Ancak bu üç ismin de kulüple sözleşmeleri devam ediyor. Immobile ve Chamberlain'in 1 yıl, Mario'nun ise 2 yıl daha kontratı bulunuyor.

Arthur Masuaku (DHA)Arthur Masuaku (DHA)

Üstelik bu üç oyuncunun sadece garanti maaşlarının toplamı 10 milyon Euro'yu buluyor. Bu nedenle Beşiktaş yönetimi, transfer öncesinde oyuncu satışlarına veya sözleşme fesihlerine odaklanmak zorunda kalacak. Transfer bütçesi yaratmak ve kontenjan açmak, siyah-beyazlıların yaz dönemi stratejisinin kilit noktası olacak.

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