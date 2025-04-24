Beşiktaş’ta transfere dev engel! Yönetimin elini kolunu bağlıyor

Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi sona erecek tek yabancı oyuncu Arthur Masuaku olarak dikkat çekiyor. Yerli oyuncular arasında ise mukavelesi bitecek herhangi bir isim bulunmuyor. Bu da yeni yabancı transferleri için mevcut kadroda boşluk yaratılmasını zorunlu kılıyor.
Amir Hadziahmetovic (DHA)
Siyah-beyazlıların hâlihazırda 17 oyuncuyla devam eden sözleşmesi var. Jackson Muleka'nın, Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood ile olan opsiyonel durumu ise belirsizliğini koruyor. Opsiyon, Al-Kholood'un ligde kalması halinde devreye girecek. Kiralık olarak gönderilen Jean Onana'nın durumu da net değilken, Al Musrati'nin Monaco'daki satın alma opsiyonunun kullanılmama ihtimali yüksek görünüyor.
Milot Rashica (DHA)
BEŞİKTAŞ'I YAZIN 15 KONTRAT BEKLİYOR
Bu gelişmeler doğrultusunda Beşiktaş, yaz transfer dönemine 15 mevcut kontratla girecek. Takımdan ayrılması muhtemel isimler arasında Ciro Immobile, Joao Mario ve Alex Oxlade-Chamberlain ön plana çıkıyor. Ancak bu üç ismin de kulüple sözleşmeleri devam ediyor. Immobile ve Chamberlain'in 1 yıl, Mario'nun ise 2 yıl daha kontratı bulunuyor.