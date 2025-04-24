Beşiktaş’ta transfere dev engel! Yönetimin elini kolunu bağlıyor

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Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi sona erecek tek yabancı oyuncu Arthur Masuaku olarak dikkat çekiyor. Yerli oyuncular arasında ise mukavelesi bitecek herhangi bir isim bulunmuyor. Bu da yeni yabancı transferleri için mevcut kadroda boşluk yaratılmasını zorunlu kılıyor.

Amir Hadziahmetovic (DHA) Siyah-beyazlıların hâlihazırda 17 oyuncuyla devam eden sözleşmesi var. Jackson Muleka'nın, Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood ile olan opsiyonel durumu ise belirsizliğini koruyor. Opsiyon, Al-Kholood'un ligde kalması halinde devreye girecek. Kiralık olarak gönderilen Jean Onana'nın durumu da net değilken, Al Musrati'nin Monaco'daki satın alma opsiyonunun kullanılmama ihtimali yüksek görünüyor.