Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin karşısında 2-0 öne olduğu Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin final serisindeki 3. maçı da kazanarak şampiyon oldu.

Sarı lacivertliler üst üste 7, toplamda ise 19. kez kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

Karşılaşmanın en skorer ismi ÇİMSA ÇBK Mersin adına Teaira McCowan oldu. McCowan 23 sayı kaydetti ancak serinin 4. ve 5. maça taşınmasına engel olamadı.

ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR

1. ÇEYREK: ÇİMSA ÇBK Mersin: 22-22 :Fenerbahçe Opet

2. ÇEYREK: ÇİMSA ÇBK Mersin: 46-45 :Fenerbahçe Opet

3. ÇEYREK: ÇİMSA ÇBK Mersin: 61-62 :Fenerbahçe Opet