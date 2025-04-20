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Kanarya 19. kez şampiyon! ÇİMSA ÇBK Mersin - Fenerbahçe Opet: 78-79 | MAÇ SONUCU

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde final serisi Fenerbahçe Opet'in şampiyonluğu ile sona erdi. Sarı lacivertliler, 2-0 önde olduğu seride ÇİMSA ÇBK Mersin'i 3. maçta 79-78 yenerek toplamda 19. kez mutlu sona ulaştı.

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Giriş Tarihi :20 Nisan 2025 , 19:50 Güncelleme Tarihi :20 Nisan 2025 , 19:54
Kanarya 19. kez şampiyon! ÇİMSA ÇBK Mersin - Fenerbahçe Opet: 78-79 | MAÇ SONUCU

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Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin karşısında 2-0 öne olduğu Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin final serisindeki 3. maçı da kazanarak şampiyon oldu.

Sarı lacivertliler üst üste 7, toplamda ise 19. kez kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

Karşılaşmanın en skorer ismi ÇİMSA ÇBK Mersin adına Teaira McCowan oldu. McCowan 23 sayı kaydetti ancak serinin 4. ve 5. maça taşınmasına engel olamadı.

ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR

1. ÇEYREK: ÇİMSA ÇBK Mersin: 22-22 :Fenerbahçe Opet
2. ÇEYREK: ÇİMSA ÇBK Mersin: 46-45 :Fenerbahçe Opet
3. ÇEYREK: ÇİMSA ÇBK Mersin: 61-62 :Fenerbahçe Opet

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