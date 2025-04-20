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Fenerbahçe'de yeni kural sonrası peş peşe ayrılıklar!

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yeni yabancı oyuncu kuralı, Fenerbahçe’yi revizyonuna zorluyor. Sarı-lacivertlilerin mevcut kadrosunda 20 yabancı futbolcu bulunurken, bunlardan yalnızca ikisi yeni kriterlere uyuyor. Fenerbahçe, yeni sezonda transfer yapmasa bile en az 6 yabancıyla yollarını ayırmak zorunda.

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Giriş Tarihi :20 Nisan 2025 , 17:32 Güncelleme Tarihi :20 Nisan 2025 , 17:33
Fenerbahçe’de yeni kural sonrası peş peşe ayrılıklar!

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TFF'nin 2025-2026 sezonu için duyurduğu yeni kurala göre kadrodaki 14 yabancıdan en az 2'si, 1 Ocak 2003 veya sonrası doğumlu olmalı. 2026-2027 sezonunda bu sayı en az 4 olacak ve doğum tarihi sınırı 1 Ocak 2004 olacak. Sarı lacivertlilerin mevcut kadrosu bu şartları karşılamaktan uzak.

Omar Fayed (Takvim Foto Arşiv)Omar Fayed (Takvim Foto Arşiv)

Fenerbahçe'nin sözleşmeli 20 yabancısından yalnızca Ognjen Mimovic (17 Ağustos 2004) ve Omar Fayed (4 Temmuz 2003) TFF'nin yeni yaş kriterine uyuyor. Mimovic, şu anda Zenit'e kiralanmış durumda. Fayed ise Belçika ekibi Beerschot'ta kiralık forma giyiyor. Bu durum, kadro planlamasında büyük değişiklikleri zorunlu hale getiriyor.

Edin Dzeko (AA)Edin Dzeko (AA)

Yeni sezonda takımdan ayrılması muhtemel yabancı isimler arasında Miha Zajc, Lincoln Henrique, Rodrigo Becao, Edin Dzeko Allan, Dusan Tadic ve Saint-Maximin bulunuyor.

Sofyan Amrabat (AA)Sofyan Amrabat (AA)

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Sofyan Amrabat'ın satın alma opsiyonu kullanılabilir. Filip Kostic, Milan Skriniar ve Bright Osayi-Samuel'in takımdaki geleceği de merak konusu. Ayrıca Faslı yıldızın opsiyonu kullanılsa da iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirilebileceği yönünde iddialar var.

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