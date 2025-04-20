Fenerbahçe’de yeni kural sonrası peş peşe ayrılıklar!

TFF'nin 2025-2026 sezonu için duyurduğu yeni kurala göre kadrodaki 14 yabancıdan en az 2'si, 1 Ocak 2003 veya sonrası doğumlu olmalı. 2026-2027 sezonunda bu sayı en az 4 olacak ve doğum tarihi sınırı 1 Ocak 2004 olacak. Sarı lacivertlilerin mevcut kadrosu bu şartları karşılamaktan uzak.