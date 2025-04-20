Fenerbahçe’de yeni kural sonrası peş peşe ayrılıklar!

TFF'nin 2025-2026 sezonu için duyurduğu yeni kurala göre kadrodaki 14 yabancıdan en az 2'si, 1 Ocak 2003 veya sonrası doğumlu olmalı. 2026-2027 sezonunda bu sayı en az 4 olacak ve doğum tarihi sınırı 1 Ocak 2004 olacak. Sarı lacivertlilerin mevcut kadrosu bu şartları karşılamaktan uzak.
Omar Fayed (Takvim Foto Arşiv)
Fenerbahçe'nin sözleşmeli 20 yabancısından yalnızca Ognjen Mimovic (17 Ağustos 2004) ve Omar Fayed (4 Temmuz 2003) TFF'nin yeni yaş kriterine uyuyor. Mimovic, şu anda Zenit'e kiralanmış durumda. Fayed ise Belçika ekibi Beerschot'ta kiralık forma giyiyor. Bu durum, kadro planlamasında büyük değişiklikleri zorunlu hale getiriyor.
Edin Dzeko (AA)
Yeni sezonda takımdan ayrılması muhtemel yabancı isimler arasında Miha Zajc, Lincoln Henrique, Rodrigo Becao, Edin Dzeko Allan, Dusan Tadic ve Saint-Maximin bulunuyor.