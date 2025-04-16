Real Madrid Arsenal hangi kanalda yayınlanacak? Real Madrid maçı saat kaçta? Muhtemel 11’ler...

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MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Fran Garcia, Rüdiger, Asencio, Valverde, Modric, Tchouameni, Bellingham, Vinicius, Rodrygo, Mbappe.

Arsenal: David Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Jorginho, Decian Rice, Saka, Merino, Martinelli

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ARDA GÜLER MAÇTA OYNAYACAK MI?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon lig aşamasının ardından oynanan play-off maçlarında Arda Güler'e forma şansı vermemişti. Arsenal ile oynanan ilk maçta da forma şansı bulamayan Arda Güler'in rövanş mücadelesini de bu akşam yedek kulübesinde tamamlaması bekleniyor.