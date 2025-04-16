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Real Madrid Arsenal hangi kanalda yayınlanacak? Real Madrid maçı saat kaçta? Muhtemel 11'ler...

Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu! Futbolseverlerin merakla beklediği Real Madrid – Arsenal karşılaşması için geri sayım başladı. Dev maç hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak, muhtemel 11'de kimler var? İşte maça ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 12:42 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 12:42
Real Madrid Arsenal hangi kanalda yayınlanacak? Real Madrid maçı saat kaçta? Muhtemel 11’ler...

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Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu! Futbolseverlerin merakla beklediği Real MadridArsenal karşılaşması için geri sayım başladı. Dev maç hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak, muhtemel 11'de kimler var? İşte maça ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

REAL MADRID - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak Real Madrid-Arsenal maçı 16 Nisan 2025 Çarşamba (bu akşam) saat 22.00'de başlayacak.

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(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

REAL MADRID - ARSENAL MAÇI HAKEMİ KİM?

Maçta Fransız hakem François Letexier düdük çalacak.

Letexier'in yardımcılıklarını ise Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni üstlenecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

REAL MADRID - ARSENAL RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşı kapsamında oynanacak Real Madrid-Arsenal maçı TRT tabii spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Fran Garcia, Rüdiger, Asencio, Valverde, Modric, Tchouameni, Bellingham, Vinicius, Rodrygo, Mbappe.

Arsenal: David Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Jorginho, Decian Rice, Saka, Merino, Martinelli

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ARDA GÜLER MAÇTA OYNAYACAK MI?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon lig aşamasının ardından oynanan play-off maçlarında Arda Güler'e forma şansı vermemişti. Arsenal ile oynanan ilk maçta da forma şansı bulamayan Arda Güler'in rövanş mücadelesini de bu akşam yedek kulübesinde tamamlaması bekleniyor.

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