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Trabzonspor'da Draguş şoku!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile karşılaştığı maçta sakatlık yaşayan ve oyuna devam edemeyen Denis Draguş'un sağlık durumu hakkında bordo-mavili kulüpten açıklama geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 16:35 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 16:35
Trabzonspor’da Draguş şoku!

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Karşılaşmada sakatlık yaşayan ve maçın 46. dakikasında oyundan çıkarak yerini Muhammed Cham'a bırakan Denis Draguş'un sağlık durumu hakkında bordo-mavili kulüpten açıklama geldi.

Açıklamada,"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncumuz Denis Draguş'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, 'Futbol A Takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Denis Draguş'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır' dedi." İfadeleri kullanıldı.

Trabzonspor sahasında esiyor!Trabzonspor sahasında esiyor!
Trabzonspor sahasında esiyor!

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