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Real Madrid'de Haaland sesleri!

Real Madrid, Vinicius Junior takımdan ayrılması durumunda önceliği Erling Haaland transferine verecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 17:14 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 17:14
Real Madrid’de Haaland sesleri!

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Real Madrid, yaz transfer döneminde önemli bir transfer gerçekleştirebilir.

VINICIUS İÇİN AYRILIK İHTİMALİ

Sky'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'dan bazı kulüpler, Vinicius Junior ile ilgileniyor. Suudi Arabistan ekiplerinin Vinicius Junior transferinin hayalini kurdukları ve Real Madrid'de birçok yöneticinin Brezilyalı yıldızın ayrılık ihtimalinin farkında olduğu kaydedildi.

Vinicius Junior'un Suudi Arabistan'a transferi halinde hem bonservis hem de yıllık ücret konusunda tarihin en pahalı transferlerinden birinin gerçekleşebileceği öne sürüldü.

VINI GİDERSE HAALAND

Real Madrid de Vinicius Junior'un ayrılık ihtimaline karşılık planını hazırladı. İspanyol devi, Vinicius Junior'un ayrılması halinde Brezilyalı yıldızın yerini Manchester City'den Erling Haaland ile doldurmak istiyor. Real Madrid'in, Vinicius'un olası ayrılığının ardından Erling Haaland transferine öncelik vereceği yazıldı.

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