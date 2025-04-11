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Jose Mourinho için şaşırtan iddia! Eski takımına dönebilir

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal’e karşı alınan 3-0’lık ağır yenilgi sonrası Real Madrid’de kriz ortamı oluştu. Teknik direktör Carlo Ancelotti’nin görevine dair soru işaretleri artarken, yönetim olası bir değişiklik için alternatif isimleri değerlendirmeye başladı. Hedefteki antrenörlerden biri de Jose Mourinho.

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 19:28 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 19:28
Jose Mourinho için şaşırtan iddia! Eski takımına dönebilir

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İspanya basınından yansıyan haberlere göre, bazı kulüp yöneticileri disiplin sorunlarını çözebilecek isim olarak Jose Mourinho'yu ön plana çıkarıyor. Daha önce Real Madrid'i çalıştıran Portekizli teknik adam, kulüpte kazandığı başarılarla tanınıyor.

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

MOURINHO'NUN REAL MADRID DÖNEMİ

2010-2013 yılları arasında Real Madrid'in başında olan Jose Mourinho, bu süreçte bir La Liga şampiyonluğu, bir İspanya Süper Kupası ve bir Kral Kupası kazandı. Özellikle Barcelona'nın zirvede olduğu dönemde verdiği mücadeleyle dikkat çeken Mourinho, o yıllarda önemli izler bıraktı.

Jose Mourinho (İHA)Jose Mourinho (İHA)

Mourinho daha sonra Chelsea'nin yolunu tutarken, Real Madrid'den ayrılmayı kariyerindeki en büyük pişmanlıklardan biri olarak açıklamıştı.

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

MİLLİ TAKIMLAR DA DEVREDE
Portekizli gazeteci Rui Santos'un iddiasına göre Jose Mourinho'nun ismi, şu sıralar Portekiz Milli Takımı ile anılıyor. Ayrıca Brezilya Milli Takımı'nın da gündeminde yer alan deneyimli çalıştırıcının, Jorge Jesus'un Brezilya ile anlaşmaya yakın olması nedeniyle bu ihtimale uzak olduğu belirtiliyor.

Jose Mourinho (İHA)Jose Mourinho (İHA)

FENERBAHÇE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Öte yandan Jose Mourinho'nun mevcut kulübü Fenerbahçe de tecrübeli teknik adamla yolları ayırma düşüncesinde değil. Sözleşmesi bir yıl daha devam eden Mourinho ile Sarı-Lacivertli yönetimin yola devam etme arzusunda olduğu ve tarafların kısa süre içinde görüşme yapacağı öğrenildi.

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