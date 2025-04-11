Jose Mourinho için şaşırtan iddia! Eski takımına dönebilir

Jose Mourinho (AA)

MİLLİ TAKIMLAR DA DEVREDE

Portekizli gazeteci Rui Santos'un iddiasına göre Jose Mourinho'nun ismi, şu sıralar Portekiz Milli Takımı ile anılıyor. Ayrıca Brezilya Milli Takımı'nın da gündeminde yer alan deneyimli çalıştırıcının, Jorge Jesus'un Brezilya ile anlaşmaya yakın olması nedeniyle bu ihtimale uzak olduğu belirtiliyor.